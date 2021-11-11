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Володин поручил создать рабочую группу по регулированию криптовалют

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, которая займется проработкой вопросов правового регулирования криптовалют, передает ТАСС. 

«Выступал Андрей Константинович Луговой (первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции. — Ред.), он высказал предложение, которое имеет отношение к двум комитетам, в первую очередь к комитету по вопросам собственности. И в этой связи, если вы не будете возражать, что касается рабочей группы, попросим [вице-спикера] Алексея Васильевича Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов», — отреагировал Володин на высказывание Лугового о том, что вопрос регулирования криптовалюты в России «уже полтора года стоит на месте».

По мнению Лугового, в первую очередь необходимо законодательно установить налогообложение майнинга биткойна для физлиц, которые используют субсидируемую государством электроэнергию. Луговой отметил, что в ближайшее время внесет в Госдуму с другими соавторами законопроект на эту тему.

1 января 2021 г. в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты и запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает использование в качестве объекта инвестирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных