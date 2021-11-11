Володин поручил создать рабочую группу по регулированию криптовалют
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, которая займется проработкой вопросов правового регулирования криптовалют, передает ТАСС.
«Выступал Андрей Константинович Луговой (первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции. — Ред.), он высказал предложение, которое имеет отношение к двум комитетам, в первую очередь к комитету по вопросам собственности. И в этой связи, если вы не будете возражать, что касается рабочей группы, попросим [вице-спикера] Алексея Васильевича Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов», — отреагировал Володин на высказывание Лугового о том, что вопрос регулирования криптовалюты в России «уже полтора года стоит на месте».
По мнению Лугового, в первую очередь необходимо законодательно установить налогообложение майнинга биткойна для физлиц, которые используют субсидируемую государством электроэнергию. Луговой отметил, что в ближайшее время внесет в Госдуму с другими соавторами законопроект на эту тему.
1 января 2021 г. в России вступил в силу закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, который позволяет трактовать криптовалюту как вариант цифровой валюты и запрещает ее использование в России для оплаты товаров и услуг, но допускает использование в качестве объекта инвестирования.