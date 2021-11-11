Володин поручил создать рабочую группу по регулированию криптовалют

«Выступал Андрей Константинович Луговой (первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции. — Ред.), он высказал предложение, которое имеет отношение к двум комитетам, в первую очередь к комитету по вопросам собственности. И в этой связи, если вы не будете возражать, что касается рабочей группы, попросим [вице-спикера] Алексея Васильевича Гордеева создать такую рабочую группу из представителей профильных комитетов», — отреагировал Володин на высказывание Лугового о том, что вопрос регулирования криптовалюты в России «уже полтора года стоит на месте».