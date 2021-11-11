Сборы страховщиков жизни за III квартал приблизились к 400 млрд рублей

Несмотря на рост сборов ИСЖ и НСЖ, Банку России не нравится то как эти продукты продают гражданам. Выбирая НСЖ или ИСЖ, многие страхователи сталкиваются с недобросовестными практиками продаж таких страховок – обычно страховщики их продают через банки. В апреле 2021 г. ЦБ в очередной раз акцентировал, что под видом вкладов с высокой доходностью компании продают финансово неграмотным клиентам сложные страховые продукты с инвестиционной составляющей. Как результат, многие страхователи не знают о реальных рисках и особенностях данных видов страхования.