Сборы страховщиков жизни за III квартал приблизились к 400 млрд рублей
За третий квартал 2021 г. страховщики жизни собрали 399,7 млрд руб. премий – на 25% больше, чем в том же квартале прошлого года (320 млрд руб.), следует из данных Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Одним из драйверов роста рынка страхования жизни остается кредитное страхование из-за активных выдач банками займов. Сборы этого вида страхования составили 103 млрд руб., и выросли на 52% в сравнении с таким же периодом в прошлом году. Россияне взяли в третьем квартале 5,2 млн кредитов наличными – на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных «Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это абсолютный рекорд выдач за один квартал.
Два других драйвера страхования жизни – страховки с инвестиционной составляющей. Накопительное страхование жизни (НСЖ) выросло на 17% до 110,6 млрд руб. А сборы страховщиков в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) выросли на 20% в сравнении с прошлым годом, составив 158,4 млрд руб.
Несмотря на рост сборов ИСЖ и НСЖ, Банку России не нравится то как эти продукты продают гражданам. Выбирая НСЖ или ИСЖ, многие страхователи сталкиваются с недобросовестными практиками продаж таких страховок – обычно страховщики их продают через банки. В апреле 2021 г. ЦБ в очередной раз акцентировал, что под видом вкладов с высокой доходностью компании продают финансово неграмотным клиентам сложные страховые продукты с инвестиционной составляющей. Как результат, многие страхователи не знают о реальных рисках и особенностях данных видов страхования.
Многие люди, у которых в 2021 г. закончился срок действия ИСЖ, получили по ним доходность ниже инфляции и депозитам. Средняя доходность по договорам ИСЖ, завершившимся в первом полугодии 2021 г., составила 5,1% годовых по трехлетним полисам, 4,8% годовых – по пятилетним, рассказал в интервью журналу «Современные страховые технологии» директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. При этом 23% полисов показали нулевую доходность, а 52% полисов – доходность в интервале 0–5%. В январе ЦБ рекомендовал продавать ИСЖ и НСЖ только квалифицированным инвесторам.
В 2022 г. сферу страхования жизни ждут серьезные перемены в связи с готовящимися законопроектами, отметил на пресс-конференции президент ВСС Игорь Юргенс. К примеру, в 2022 г. должен появиться новый вид страхования – долевое страхование жизни (ДСЖ). Законопроект о его регулировании уже разработал Минфин, но страховщики его раскритиковали – поправки, по сути, зампретят страховщикам продавать НСЖ и ИСЖ в том виде, который есть сейчас, а на замену им придет ДСЖ.
Изменения в видах страхования скажутся не только на объеме заключаемых договоров, но и на взаимодействии с каналом продаж, отметил Юргенс. Кроме того, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому страховщики смогут продавать ИСЖ и НСЖ только квалифицированному инвестору, либо по результатам тестирования.