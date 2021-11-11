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Страховщики раскритиковали законопроект Минфина о долевом страховании жизни

Предложения ведомства делают продукт неконкурентоспособным и кардинально меняют регулирование рынка
Екатерина Литова
Первое, на что обращают внимание страховщики, – это не просто появление нового полиса, а, по сути, полное изменение существующего регулирования страхования жизни / Евгений Разумный / Ведомости

Страховщики ждут появления в России нового продукта – полиса долевого страхования жизни (ДСЖ), или unit-linked, но от законопроекта Минфина по его регулированию они оказались не в восторге. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в конце октября направил на имя замминистра финансов Алексея Моисеева свой отзыв на законопроект ведомства. «Ведомости» ознакомились с письмом Минфина в адрес ВСС и ответом союза, представитель союза подтвердил подлинность документов. На вопрос об оценке законопроекта со стороны ВВС представитель Минфина сообщил, что «данный вопрос прорабатывается».

О чем переживает рынок

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных