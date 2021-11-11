Страховщики раскритиковали законопроект Минфина о долевом страховании жизни

Страховщики ждут появления в России нового продукта – полиса долевого страхования жизни (ДСЖ), или unit-linked, но от законопроекта Минфина по его регулированию они оказались не в восторге. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в конце октября направил на имя замминистра финансов Алексея Моисеева свой отзыв на законопроект ведомства. «Ведомости» ознакомились с письмом Минфина в адрес ВСС и ответом союза, представитель союза подтвердил подлинность документов. На вопрос об оценке законопроекта со стороны ВВС представитель Минфина сообщил, что «данный вопрос прорабатывается».