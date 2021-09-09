Страховой рынок достигнет 2,3 трлн рублей к 2024 году

По прогнозам КПМГ, в 2021–2024 гг. страховые сборы в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, будут расти в среднем на 9,5% в год и достигнут 1,6 трлн руб. к 2024 г. (см. график). Его доля в общем размере собираемых премий не сильно снизится относительно 2020 г. и составит 70% против 73%. Наиболее перспективными сегментами на горизонте четырех лет станут автострахование, ДМС, включая страховки выезжающего за рубеж, и страхование имущества. Основным катализатором роста для этих сегментов будут позитивная макроэкономическая ситуация, повышение прозрачности рынка, модификация страховых продуктов (например, развитие коробочных продуктов) и создание цифрового клиентского опыта.