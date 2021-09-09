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Страховой рынок достигнет 2,3 трлн рублей к 2024 году

Сильнее всех будет расти накопительное страхование жизни как альтернатива вкладу
Екатерина Литова Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Сборы российских страховщиков к 2024 г. достигнут 2,3 трлн руб. против 1,5 трлн руб. по итогам прошлого года, рынок будет ежегодно расти в среднем на 11,6%. Такие оценки приводит аудиторская компания КПМГ. Вклад в развитие рынка будут вносить оба сегмента: страхование жизни и иное страхование – автострахование, ДМС и страхование имущества.

По прогнозам КПМГ, в 2021–2024 гг. страховые сборы в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, будут расти в среднем на 9,5% в год и достигнут 1,6 трлн руб. к 2024 г. (см. график). Его доля в общем размере собираемых премий не сильно снизится относительно 2020 г. и составит 70% против 73%. Наиболее перспективными сегментами на горизонте четырех лет станут автострахование, ДМС, включая страховки выезжающего за рубеж, и страхование имущества. Основным катализатором роста для этих сегментов будут позитивная макроэкономическая ситуация, повышение прозрачности рынка, модификация страховых продуктов (например, развитие коробочных продуктов) и создание цифрового клиентского опыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных