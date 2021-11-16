Генпрокуратура РФ предложила приравнять криптовалюту к имуществу
Генеральная прокуратура РФ разработала законопроект, предлагающий приравнять криптовалюту и другие цифровые активы к имуществу для производства в рамках Уголовного кодекса. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов на выступлении во время правительственного часа в Госдуме.
По словам генпрокурора, криптовалюты и виртуальные активы используются все более часто для совершения преступлений. Он связал это с пробелами в регулировании крипторынка в российском законодательстве.
«Не определен статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать криптовалюту, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства», — приводит слова Краснова «Интерфакс».
Сейчас криптовалюта признается имуществом в рамках дел о банкротстве, для целей исполнительного производства, в рамках законов о противодействии отмыванию доходов и коррупции.
В феврале 2021 г. В Госдуме в первом чтении был принят инициированный правительством законопроект, признающий цифровую валюту имуществом для целей налогообложения. Он также предусматривал введение обязательного налогового декларирования для операций с цифровой валютой на сумму более 600 000 руб. в год. Пока этот проект не был принят окончательно.
В России все чаще звучат призывы ввести правовое регулирование крипторынка — такой позиции придерживаются, в частности, ЦБ и Счетная палата. Сейчас в стране разрешена купля-продажа криптовалюты, однако использовать ее внутри страны в качестве платежного средства запрещено. Ранее в ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для обсуждения вопроса легализации майнинга криптовалют. Минэкономразвития также поддержало идею приравнять майнинг к предпринимательской деятельности, что позволит облагать налогом соответствующие доходы.
В конце октября Федеральная служба безопасности также разработала проект приказа, который дал бы ей право запрашивать данные об операциях с криптовалютами у банков, налоговой службы, Росреестра и операторов информационных систем в рамках антикоррупционных проверок отчетности о доходах.