Генпрокуратура РФ предложила приравнять криптовалюту к имуществу

В феврале 2021 г. В Госдуме в первом чтении был принят инициированный правительством законопроект, признающий цифровую валюту имуществом для целей налогообложения. Он также предусматривал введение обязательного налогового декларирования для операций с цифровой валютой на сумму более 600 000 руб. в год. Пока этот проект не был принят окончательно.