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Финансы

Генпрокуратура РФ предложила приравнять криптовалюту к имуществу

Ведомости

Генеральная прокуратура РФ разработала законопроект, предлагающий приравнять криптовалюту и другие цифровые активы к имуществу для производства в рамках Уголовного кодекса. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов на выступлении во время правительственного часа в Госдуме.

По словам генпрокурора, криптовалюты и виртуальные активы используются все более часто для совершения преступлений. Он связал это с пробелами в регулировании крипторынка в российском законодательстве. 

«Не определен статус онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать криптовалюту, не решен вопрос об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства», — приводит слова Краснова «Интерфакс». 

Сейчас криптовалюта признается имуществом в рамках дел о банкротстве, для целей исполнительного производства, в рамках законов о противодействии отмыванию доходов и коррупции.

В феврале 2021 г. В Госдуме в первом чтении был принят инициированный правительством законопроект, признающий цифровую валюту имуществом для целей налогообложения. Он также предусматривал введение обязательного налогового декларирования для операций с цифровой валютой на сумму более 600 000 руб. в год. Пока этот проект не был принят окончательно.

В России все чаще звучат призывы ввести правовое регулирование крипторынка — такой позиции придерживаются, в частности, ЦБ и Счетная палата. Сейчас в стране разрешена купля-продажа криптовалюты, однако использовать ее внутри страны в качестве платежного средства запрещено. Ранее в ноябре спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для обсуждения вопроса легализации майнинга криптовалют. Минэкономразвития также поддержало идею приравнять майнинг к предпринимательской деятельности, что позволит облагать налогом соответствующие доходы.

В конце октября Федеральная служба безопасности также разработала проект приказа, который дал бы ей право запрашивать данные об операциях с криптовалютами у банков, налоговой службы, Росреестра и операторов информационных систем в рамках антикоррупционных проверок отчетности о доходах.

Ранее по теме: Володин поручил создать рабочую группу по регулированию криптовалют

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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