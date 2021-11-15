Счетная палата призвала взять под контроль рынок криптовалют
В России необходимо ввести правовое регулирование криптовалютного рынка, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.
«Общая капитализация криптовалют превышает $2 трлн — это больше всей капитализации российского фондового рынка. Не замечать этого никак не получится, в том числе и в России очень многие люди майнят, вкладываются в криптовалюты. Это значит, что пора ввести какое-то нормативное регулирование», — сказал Саватюгин в беседе с «РИА Новости».
В России правила законодательного регулирования криптовалют отражены в законе о цифровых финансовых активах, который вступил в силу 1 января 2021 г. Этот закон разрешает куплю-продажу криптовалюты в России, однако запрещает ее использование внутри страны в качестве платежного средства. Выпуск не обеспеченных реальными активами криптовалют на российских финансовых площадках также запрещен, при этом их можно приобретать на зарубежных площадках.
В сентябре Банк России, который ранее называл биткойны финансовой пирамидой, заявил, что видит высокие риски в развитии рынка криптовалют и ведет работу с банками с целью ограничить переводы платежей в пользу обменных пунктов и криптовалютных бирж. Сейчас готовятся соответствующие изменения законодательства.
Саватюгин поддержал жесткую позицию Центробанка по криптовалютам — по его словам, смягчения по этому вопросу вряд ли стоит ожидать. Он добавил, что Счетная палата пока не обсуждала собственную инициативу по регулированию криптовалют и будет ориентироваться на ЦБ и Минфин в этом отношении.
11 ноября поручение списке Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для обсуждения вопроса легализации майнинга криптовалют. Ранее стало известно, что Минэкономразвития и Минэнерго поддержали идею приравнять майнинг к предпринимательской деятельности, что позволит облагать налогом соответствующие доходы. ЦБ выступил против — регулятор считает, что подобные инициативы способствуют появлению новых «денежных суррогатов».