Счетная палата призвала взять под контроль рынок криптовалют

«Общая капитализация криптовалют превышает $2 трлн — это больше всей капитализации российского фондового рынка. Не замечать этого никак не получится, в том числе и в России очень многие люди майнят, вкладываются в криптовалюты. Это значит, что пора ввести какое-то нормативное регулирование», — сказал Саватюгин в беседе с «РИА Новости».