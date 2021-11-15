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Финансы

Счетная палата призвала взять под контроль рынок криптовалют

Ведомости

В России необходимо ввести правовое регулирование криптовалютного рынка, считает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

«Общая капитализация криптовалют превышает $2 трлн — это больше всей капитализации российского фондового рынка. Не замечать этого никак не получится, в том числе и в России очень многие люди майнят, вкладываются в криптовалюты. Это значит, что пора ввести какое-то нормативное регулирование», — сказал Саватюгин в беседе с «РИА Новости».

В России правила законодательного регулирования криптовалют отражены в законе о цифровых финансовых активах, который вступил в силу 1 января 2021 г. Этот закон разрешает куплю-продажу криптовалюты в России, однако запрещает ее использование внутри страны в качестве платежного средства. Выпуск не обеспеченных реальными активами криптовалют на российских финансовых площадках также запрещен, при этом их можно приобретать на зарубежных площадках. 

В сентябре Банк России, который ранее называл биткойны финансовой пирамидой, заявил, что видит высокие риски в развитии рынка криптовалют и ведет работу с банками с целью ограничить переводы платежей в пользу обменных пунктов и криптовалютных бирж. Сейчас готовятся соответствующие изменения законодательства.

Саватюгин поддержал жесткую позицию Центробанка по криптовалютам — по его словам, смягчения по этому вопросу вряд ли стоит ожидать. Он добавил, что Счетная палата пока не обсуждала собственную инициативу по регулированию криптовалют и будет ориентироваться на ЦБ и Минфин в этом отношении.

11 ноября поручение списке Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу для обсуждения вопроса легализации майнинга криптовалют. Ранее стало известно, что Минэкономразвития и Минэнерго поддержали идею приравнять майнинг к предпринимательской деятельности, что позволит облагать налогом соответствующие доходы. ЦБ выступил против — регулятор считает, что подобные инициативы способствуют появлению новых «денежных суррогатов».

Ранее по теме: Володин поручил создать рабочую группу по регулированию криптовалют

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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