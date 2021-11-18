Банкам предложили внедрить согласование переводов клиентов с родственниками
Группа депутатов от «Единой России» направила на согласование в Банк России законопроект, который предлагает разрешить россиянам согласовывать денежные переводы с доверенными лицами, включая родственников. Об этом рассказала газете «Известия» один из авторов инициативы, депутат Наталья Костенко.
Согласно законопроекту, клиент банка должен установить определенный лимит для снятия или перевода средств. Если размер операции по счету доверителя будет выше этого значения, доверенное лицо получит уведомление от банка и либо даст свое согласие, либо заблокирует ее. По мнению авторов проекта, это поможет сохранить деньги людей, которых ввели в заблуждение мошенники.
За первое полугодие 2021 г. мошенники украли у клиентов российских банков более 5,9 млрд руб. путем несанкционированных переводов со счетов — почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда подобным образом было украдено свыше 4 млрд руб.
По данным «Известий», в ЛДПР инициативу поддержали, однако в КПРФ к ней отнеслись скептически. «Исходя из этой инициативы, человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности. Не думаю, что люди с этим согласятся. Хотя, безусловно, нужно искать способы защиты населения от мошенников», — сказал член фракции Сергей Обухов.