Банкам предложили внедрить согласование переводов клиентов с родственниками

По данным «Известий», в ЛДПР инициативу поддержали, однако в КПРФ к ней отнеслись скептически. «Исходя из этой инициативы, человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности. Не думаю, что люди с этим согласятся. Хотя, безусловно, нужно искать способы защиты населения от мошенников», — сказал член фракции Сергей Обухов.