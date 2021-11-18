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Финансы

Банкам предложили внедрить согласование переводов клиентов с родственниками

Ведомости

Группа депутатов от «Единой России» направила на согласование в Банк России законопроект, который предлагает разрешить россиянам согласовывать денежные переводы с доверенными лицами, включая родственников. Об этом рассказала газете «Известия» один из авторов инициативы, депутат Наталья Костенко.

Согласно законопроекту, клиент банка должен установить определенный лимит для снятия или перевода средств. Если размер операции по счету доверителя будет выше этого значения, доверенное лицо получит уведомление от банка и либо даст свое согласие, либо заблокирует ее. По мнению авторов проекта, это поможет сохранить деньги людей, которых ввели в заблуждение мошенники.

За первое полугодие 2021 г. мошенники украли у клиентов российских банков более 5,9 млрд руб. путем несанкционированных переводов со счетов — почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда подобным образом было украдено свыше 4 млрд руб.

По данным «Известий», в ЛДПР инициативу поддержали, однако в КПРФ к ней отнеслись скептически.  «Исходя из этой инициативы, человек, написавший такое заявление о доверенных лицах, фактически признается в недееспособности. Не думаю, что люди с этим согласятся. Хотя, безусловно, нужно искать способы защиты населения от мошенников», — сказал член фракции Сергей Обухов.

Ранее по теме: Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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