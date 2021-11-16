Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников
Клиенты банков смогут добровольно отказаться от дистанционных услуг, чтобы повысить защиту от мошенничества, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на открытой дискуссии Ассоциации российских банков (АРБ).
«Планы очень большие, есть несколько новаций, законодательных и нормативных. Первая из них, совсем вот буквально на подходе, — внесли изменение в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме. Это очень важная история, поскольку позволяет снизить риски для клиента», — цитирует «Интерфакс» Сычева.
По его словам, у клиента будет больше шансов сохранить свои деньги, если ему придется для совершения перевода сходить в офис банка. Еще одним нововведением в сфере противодействия мошенническим операциям Сычев назвал налаживание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами по обмену информацией.
«Это, на наш взгляд, крайне важная история, которая способствует, прежде всего, раскрытию преступлений и поможет правоохране существенно сократить сроки расследования», — отметил он.