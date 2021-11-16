Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

«Планы очень большие, есть несколько новаций, законодательных и нормативных. Первая из них, совсем вот буквально на подходе, — внесли изменение в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме. Это очень важная история, поскольку позволяет снизить риски для клиента», — цитирует «Интерфакс» Сычева.