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Финансы

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Ведомости

Клиенты банков смогут добровольно отказаться от дистанционных услуг, чтобы повысить защиту от мошенничества, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на открытой дискуссии Ассоциации российских банков (АРБ).

«Планы очень большие, есть несколько новаций, законодательных и нормативных. Первая из них, совсем вот буквально на подходе, — внесли изменение в 683-е положение Банка России, где обязали финансовые организации предоставлять своим клиентам сервис, который позволил бы им отказаться от предоставления услуг в дистанционной форме. Это очень важная история, поскольку позволяет снизить риски для клиента», — цитирует «Интерфакс» Сычева.

По его словам, у клиента будет больше шансов сохранить свои деньги, если ему придется для совершения перевода сходить в офис банка. Еще одним нововведением в сфере противодействия мошенническим операциям Сычев назвал налаживание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами по обмену информацией.

«Это, на наш взгляд, крайне важная история, которая способствует, прежде всего, раскрытию преступлений и поможет правоохране существенно сократить сроки расследования», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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