Телефонные мошенники стали чаще использовать поддельные удостоверения МВД

В первом полугодии фиксировались единичные случаи, а во втором их уже десятки, отмечает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: это значит, что в реальности счет может идти на тысячи. Пока, по его словам, от общего количества мошеннических звонков случаи с предоставлением фото поддельных удостоверений занимают не более 5%, но перспектива роста высокая. Общее число мошеннических звонков с использованием «звонка от МВД» не изменилось, изменилось соотношение между звонками без поддельных документов и с ними – последних действительно становится все больше, говорит руководитель центра мониторинга и реагирования Group-IB Александр Калинин.