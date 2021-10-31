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Телефонные мошенники стали чаще использовать поддельные удостоверения МВД

Это значительно повышает доверие жертв, и они раскрывают конфиденциальные данные
Вадим Арапов
Евгений Разумный и Андрей Гордеев / Ведомости

Телефонные мошенники, которые в разговоре с жертвой представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центробанка, стали все чаще присылать на телефон жертвам поддельные документы для подтверждения своих «полномочий». Об этом «Ведомостям» рассказали в нескольких компаниях, занимающихся информационной безопасностью.

В первом полугодии фиксировались единичные случаи, а во втором их уже десятки, отмечает директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: это значит, что в реальности счет может идти на тысячи. Пока, по его словам, от общего количества мошеннических звонков случаи с предоставлением фото поддельных удостоверений занимают не более 5%, но перспектива роста высокая. Общее число мошеннических звонков с использованием «звонка от МВД» не изменилось, изменилось соотношение между звонками без поддельных документов и с ними – последних действительно становится все больше, говорит руководитель центра мониторинга и реагирования Group-IB Александр Калинин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных