РБК: Промсвязьбанк оказался держателем 25% долга «Роснано» без госгарантий
Промсвязьбанк является держателем облигаций «Роснано» на 10 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источники. Речь идет об облигациях, которые не покрыты государственными гарантиями.
Сейчас на бирже обращаются девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,6 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря погасить полностью. Таким образом, госгарантии не распространяются на выпуск облигаций на общую сумму порядка 40,2 млрд руб. Следовательно, по данным издания, Промсвязьбанк является держателем 25% не покрытых облигаций «Роснано».
Это выпуск серии БО-П01 с погашением в декабре 2023 г., отметил один из источников издания. Единственным организатором этого выпуска на 10 млрд руб. в декабре 2018 г. был Промсвязьбанк.
В пресс-службе банка сообщили изданию, что « "Роснано"обладает запасом прочности для исполнения своих обязательств в ближайшее время, что позволит компании обслуживать долг перед кредиторами». При этом в Промсвязьбанке не опровергли и не подтвердили информацию.
Промсвязьбанк также является одним из кредиторов «Роснано». В квартальной отчетности госкомпании говорилось, что «Роснано» имеет обязательства по кредитам на сумму 76,4 млрд руб. Из них 16 млрд руб. «Роснано» должна Промсвязьбанку».
В пятницу, 19 ноября, Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» по предписанию ЦБ. В регуляторе позже сообщили, что Центробанк получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга госкомпании. Чтобы не создавать условия для инсайдерской торговли на бирже до официального опубликования информации о переговорах, ЦБ 19 ноября принял решение о приостановке торгов облигациями «Роснано» на Мосбирже. С понедельника, 22 ноября, торги были возобновлены.
В тот же день, когда Мосбиржа приостановила торги, «Роснано» опубликовало на своем сайте сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. «Роснано» обсудило возможные сценарии реструктуризации долгов, для того чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — отмечается в сообщении компании.
Позже в Минфине сообщили, что правительство рассматривает разные варианты повышения эффективности «Роснано», но ни один из них не предполагает невыполнения обязательств по долгам компании, обеспеченных госгарантией. Правительство уже приняло решения по смене совета директоров, уточнили в ведомстве. Прорабатываются в том числе механизмы по выходу из исторического проектного портфеля госкорпорации.