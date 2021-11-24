РБК: Промсвязьбанк оказался держателем 25% долга «Роснано» без госгарантий

Сейчас на бирже обращаются девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,6 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря погасить полностью. Таким образом, госгарантии не распространяются на выпуск облигаций на общую сумму порядка 40,2 млрд руб. Следовательно, по данным издания, Промсвязьбанк является держателем 25% не покрытых облигаций «Роснано».