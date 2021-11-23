Облигации «Роснано» подешевели на бирже до дефолтного уровня

Облигации «Роснано» подешевели на бирже до дефолтного уровняПосле того как компания допустила реструктуризацию долга
Облигации «Роснано» в ходе торгов на Московской бирже упали в цене на 6–22 процентных пункта (п. п.), их доходность при этом выросла на 9–23%. На Московской бирже торгуется девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,5 млрд руб. К 18.40 по Москве в понедельник облигации «Роснано» продолжали торговаться по цене ниже пятницы, рассказал «Ведомостям» инвестиционный менеджер «Открытие инвестиций» Тимур Нигматуллин. Например, индикативная цена облигации серии БО-002P-05 с погашением через два года упала на 15,52 п. п. до 79,46% от номинала, подсчитал он: «Когда облигация торгуется на таких величинах, это уже дефолтный уровень».
19 ноября стало известно, что «Роснано» обсуждала с кредиторами и крупными держателями облигаций «возможные сценарии реструктуризации». Об этом госкомпания сообщила на своем сайте в пятницу. В ходе этой встречи «было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок». Вместе с тем госкомпания сообщила, что «есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев».