Облигации «Роснано» подешевели на бирже до дефолтного уровня

Облигации «Роснано» в ходе торгов на Московской бирже упали в цене на 6–22 процентных пункта (п. п.), их доходность при этом выросла на 9–23%. На Московской бирже торгуется девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,5 млрд руб. К 18.40 по Москве в понедельник облигации «Роснано» продолжали торговаться по цене ниже пятницы, рассказал «Ведомостям» инвестиционный менеджер «Открытие инвестиций» Тимур Нигматуллин. Например, индикативная цена облигации серии БО-002P-05 с погашением через два года упала на 15,52 п. п. до 79,46% от номинала, подсчитал он: «Когда облигация торгуется на таких величинах, это уже дефолтный уровень».