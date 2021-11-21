Мосбиржа намерена возобновить торги бумагами «Роснано» с понедельника

Мосбиржа намерена возобновить торги бумагами «Роснано» с понедельникаК госкомпании есть вопросы относительно возможности обслуживать долг
Московская биржа объяснила, почему вечером в пятницу, 19 ноября, остановила торги всеми девятью выпусками облигаций госкомпании «Роснано». Это было сделано после предписания Банка России бирже, рассказал «Ведомостям» ее представитель. Он не уточнил, чего именно касалось предписание. «Ведомости» направили запрос в ЦБ. «Роснано» на 100% принадлежит государству.
Мосбиржа планирует возобновить торги ценными бумагами «Роснано» с понедельника, уточнил представитель площадки. Более того, биржа готовит запрос в компанию для выяснения планов последней по обслуживанию своего долга. «По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании», – отметил представитель Мосбиржи.
На Московской бирже сейчас обращаются девять выпусков облигаций «Роснано» общим объемом 71,5 млрд руб. Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон, а выпуск на 4,5 млрд руб. 1 декабря погасить полностью.
В тот же день, когда Мосбиржа приостановила торги, «Роснано» опубликовала на своем сайте сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. «Роснано» обсудило возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», – отмечается в сообщении компании.
По словам собеседника «Ведомостей» в крупном банке и собеседника в компании, которая приобретала облигации, бумаги «Роснано» держит большое количество участников – банки, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), финансовые компании, но не в больших объемах. Облигации «Роснано» (на 23 млн руб.) держит НПФ «Достойное будущее», следует из информации на его сайте. Незначительную сумму (порядка 400 млн руб.) держит Альфа-банк, рассказал собеседник, близкий к банку. Представитель «Достойного будущего» сообщил «Ведомостям», что НПФ ожидает предложений по условиям возможной реструктуризации от «Роснано» и будет «принимать решение по активу исходя прежде всего из интересов клиентов». Представитель Альфа-банка отказался от комментариев.
Что происходит с «Роснано»
«Роснано» создано в 2007 г. как госкорпорация для развития нанотехологий в России, но в 2011 г. ее преобразовали в акционерное общество, где 100% владеет государство. С 2008 г. до декабря 2020 г. руководителем компании был Анатолий Чубайс, который теперь занимает пост спецпредставителя президента по международной климатической повестке. Буквально за неделю до объявления об уходе Чубайса стало известно, что ВЭБ.РФ (там отказались от комментариев) получит в управление «Роснано» в рамках реформы институтов развития. Должность Чубайса предложили занять зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
В отчетности по МСФО за первое полугодие 2021 г. компания «Роснано» указывала, что ее оборотные активы на 30 июня хоть и превышают краткосрочные обязательства на 34 млрд руб., но руководство «предполагает, что в обозримом будущем обязательства, включая затраты на их обслуживание, могут не быть обеспечены активами группы в достаточной степени, в том числе в связи с неопределенностью прогнозов их реализации». Руководство компании полагает, что ей потребуется допфинансирование со стороны акционера для выполнения обязательств, в том числе на обслуживание долга и осуществление финансово-хозяйственной деятельности, говорится в документе. Компания к тому моменту находилась в процессе обсуждения с акционером дополнительной поддержки, но у нее не было уверенности, что такое финансирование может быть получено в полном объеме. «Если группа не сможет получить финансирование от акционера или из иных источников, она может быть не в состоянии непрерывно продолжать свою деятельность», – говорится в МСФО.
По данным МСФО, общая сумма обязательств компании составляет 88,3 млрд руб., краткосрочных – на 23 млрд руб. Из этой суммы 15 млрд руб. приходится на краткосрочную часть кредитов и займов, при этом еще в начале года размер этих обязательств был в три раза ниже – 5 млрд руб.
Согласно отчету «Роснано» за II квартал, у госкомпании есть кредиты в Совкомбанке, Промсвязьбанке, банках «АК Барс», «Россия» и «Санкт-Петербург». Крупнейший кредитор – Совкомбанк, суммарный размер четырех невозобновляемых кредитных линий в банке – 38 млрд руб. Остальным банкам «Роснано» должно 38,4 млрд руб. Кредиты в Совкомбанке обходятся «Роснано» дороже всего – ставка по трем из них превышает 10%, а по четвертому – 9,3% годовых. Причем один из кредитов (текущий долг по нему – 12,4 млрд руб.) под 11,08% Совкомбанку перешел от Сбербанка. Сам Сбербанк также был одним из кредиторов «Роснано», но компания погасила две кредитные линии на 15 млрд руб. досрочно – в декабре 2020 г. вместо сентября 2022 г. Ближайшее погашение кредита «Роснано» предстоит в сентябре 2023 г. Совкомбанку. «Ведомости» направили запросы в банки-кредиторы.
Агентство Fitch в декабре указывало, что долг группы «Роснано» на 56% состоит из банковских кредитов, на 44% – из внутренних облигаций. «Роснано» сообщало, что в первом полугодии 2021 г. не выполнило один из ковенантов по займу на 10 млрд руб., в результате чего кредиторы получили право на его досрочное погашение, пишет РБК. Чистый долг «Роснано» сократился на 8% до 131 млрд руб., сообщала компания в августе.
По словам собеседника, близкого к экс-руководству «Роснано», в госкомпанию вместе с новым руководителем пришла новая команда, но она оказалась не в состоянии улучшить ситуацию с долговой нагрузкой. Компания, продолжил он, пыталась получить деньги для решения проблемы не у акционера, но ей их не дали.
Издание VPost со ссылкой на двух федеральных чиновников отмечало, что «Роснано» не обсуждало с Минфином заявление о возможной реструктуризации долга, хотя часть выпусков обеспечены госгарантиями. Но с ведомством проводилось совещание по финансовому плану «Роснано». «Ведомости» направили запрос в Минфин и «Роснано».
Что дальше?
Долги «Роснано» без государственных гарантий – это, в основном, облигации, передал через представителя Совкомбанка его первый зампред правления Сергей Хотимский, заверив, что у Совкомбанка таких на балансе нет. «Мы не знаем, будет ли государство поддерживать компанию в части погашения этих долгов», – отметил он. Что касается кредитов под государственные гарантии, то дефолт по ним исключен, считает Хотимский: «Он столь же вероятен, как суверенный дефолт России». Кредиты, предоставленные Совкомбанком, обеспечены гарантиями государства и обслуживаются без просрочек, добавил он.
Представитель Сбербанка сообщил, что «компания в настоящее время не кредитуется в банке, задолженность отсутствует. Соответственно, переговоров по реструктуризации не ведется».
Держатели долга ожидают, что будет найдено решение без объявления дефолта, говорит собеседник «Ведомостей» в компании, которая держит бумаги «Роснано»: «Если нет, то это пошатнет серьезно финансовый рынок, потому что пропадет доверие к облигациям госкомпаний».
«Роснано» оказалось в преддефолтном состоянии на фоне относительно благополучных макрофакторов – дорогой нефти и профицита бюджета, говорит аналитик «Арикапитала» Сергей Суверов. Вероятно, продолжает он, это отражает специфические проблемы этого заемщика, в частности, ошибки в управлении компанией. Но для долгового рынка это стрессовое событие, способное оказать давление на кредитные спреды, считает Суверов: «Вероятно, корпоративным заемщикам, в том числе из госсектора, теперь придется занимать дороже».