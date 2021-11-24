TCS Group получила рекордную чистую прибыль в III квартале
Чистая прибыль TCS Group (управляет «Тинькофф банком») в III квартале выросла на 31% в годовом выражении — до 16,5 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Показатель чистой прибыль является рекордным для компании, отметил со-гендиректор TCS Group Оливер Хьюз.
Выручка компании за отчетный период выросла на 48% до 71,7 млрд руб. Доля направлений деятельности группы, не связанной с кредитованием, достигла 45% от выручки и 21% от чистой прибыли.
Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 41% с конца 2020 г. и составил 631 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 447 млрд руб.). При этом доля неработающих кредитов снизилась до 8,6% (на 31 декабря 2020 г. — 10,3%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,38, отметили в компании.
Общее число клиентов выросло с 12,5 млн год назад до 18,5 млн. Из них 12,3 млн розничных клиентов, около 596 000 клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, еще 2,6 млн — клиенты сервиса «Тинькофф инвестиции», их совокупные активы превысили 540 млрд руб.
Группа сохранила прогноз по чистой прибыли на 2021 г. на уровне 60 млрд руб. и росту кредитного портфеля более чем на 50%.
11 октября Банк России включил «Тинькофф банк» в перечень системно значимых кредитных организаций страны. С начала года к 1 октября его активы выросли на 28% до 1,1 трлн руб.