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Финансы

TCS Group получила рекордную чистую прибыль в III квартале

Ведомости

Чистая прибыль TCS Group (управляет «Тинькофф банком») в III квартале выросла на 31% в годовом выражении — до 16,5 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Показатель чистой прибыль является рекордным для компании, отметил со-гендиректор TCS Group Оливер Хьюз. 

Выручка компании за отчетный период выросла на 48% до 71,7 млрд руб. Доля направлений деятельности группы, не связанной с кредитованием, достигла 45% от выручки и 21% от чистой прибыли. 

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 41% с конца 2020 г. и составил 631 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 447 млрд руб.). При этом доля неработающих кредитов снизилась до 8,6% (на 31 декабря 2020 г. — 10,3%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,38, отметили в компании. 

Общее число клиентов выросло с 12,5 млн год назад до 18,5 млн. Из них 12,3 млн розничных клиентов, около 596 000 клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, еще 2,6 млн — клиенты сервиса «Тинькофф инвестиции», их совокупные активы превысили 540 млрд руб.

Группа сохранила прогноз по чистой прибыли на 2021 г. на уровне 60 млрд руб. и росту кредитного портфеля более чем на 50%.

11 октября Банк России включил «Тинькофф банк» в перечень системно значимых кредитных организаций страны. С начала года к 1 октября его активы выросли на 28% до 1,1 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных