TCS Group получила рекордную чистую прибыль в III квартале

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 41% с конца 2020 г. и составил 631 млрд руб. (на 31 декабря 2020 г. — 447 млрд руб.). При этом доля неработающих кредитов снизилась до 8,6% (на 31 декабря 2020 г. — 10,3%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,38, отметили в компании.