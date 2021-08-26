Чистая прибыль группы «Тинькофф» во II квартале выросла более чем в полтора раза
Чистая прибыль материнской компании «Тинькофф банка» — TCS Group — выросла на 57% в годовом выражении и составила 16,1 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО. Общая выручка группы выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 65 млрд руб.
Доля выручки от продуктов TCS Group, не связанных с кредитованием, достигла 44%. По состоянию на конец II квартала 2021 г. группа осуществляла обслуживание текущих счетов 10,6 млн розничных клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 375 млрд руб. Число клиентов брокерского сервиса «Тинькофф инвестиции» увеличилось до 2,3 млн с совокупными активами более 500 млрд руб.
Исходя из результатов первого полугодия, группа повысила прогноз по результатам текущего года. Чистая прибыль группы по итогам года должна составить 60 млрд руб. Прежний прогноз: 55 млрд руб. Чистый прирост кредитного портфеля составит более 50% — прошлый прогноз был на уровне 30%.
CEO группы «Тинькофф» Оливер Хьюз заявил, что компания рассматривает покупку компаний, оказывающих брокерские услуги и компаний, обслуживающих малый и средний бизнес.
«Мы считаем, что у нас есть все возможности для развития партнерской сети и дополнительных M&A-сделок: мы ищем компании, которые удачно вписываются в экосистему Тинькофф, в частности в таких сферах, как брокерские услуги, платежи и обслуживание компаний МСБ», — приводятся слова Хьюза в пресс-релизе компании.
23 августа совет директоров «Тинькофф Банка» принял решение о подаче ходатайства в Центральный банк Филиппин на получение лицензии цифрового банка и создание дочерней кредитной организации. Согласно решению совета директоров банка акционерный капитал дочерней организации на территории Филиппин составит 2 млрд филиппинских песо (около 3 млрд руб.). Он будет состоять из двадцати миллионов обыкновенных акций с номинальной стоимостью 100 филиппинских песо за акцию.
В сообщении компании по итогам отчетности отмечается, что в настоящее время группа взаимодействует с регулирующими органами и изучает возможности для получения лицензий и выхода на ряд ключевых рынков Южной и Юго-Восточной Азии. «Мы планируем раскрыть информацию об этом направлении нашей стратегии в IV квартале 2021 г.», — сказано в сообщении.
В TCS Group, помимо «Тинькофф банка», входят мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», сервис «Тинькофф Страхование», брокер «Тинькофф Инвестиции», сервисы для бизнеса, путешествий и проч. Группа была основана в 2006 г. бизнесменом Олегом Тиньковым. Капитализация группы в ходе торгов на Мосбирже 17 августа впервые превысила $20 млрд. Глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group также торгуются на Лондонской фондовой бирже.