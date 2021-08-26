Чистая прибыль группы «Тинькофф» во II квартале выросла более чем в полтора раза

«Мы считаем, что у нас есть все возможности для развития партнерской сети и дополнительных M&A-сделок: мы ищем компании, которые удачно вписываются в экосистему Тинькофф, в частности в таких сферах, как брокерские услуги, платежи и обслуживание компаний МСБ», — приводятся слова Хьюза в пресс-релизе компании.