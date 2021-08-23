«Тинькофф банк» планирует открыть дочернюю структуру на Филиппинах

Согласно решению совета директоров банка акционерный капитал дочерней организации на территории Филиппин составит 2 млрд филиппинских песо (около 3 млрд руб.). Он будет состоять из двадцати миллионов обыкновенных акций с номинальной стоимостью 100 филиппинских песо за акцию.