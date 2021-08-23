«Тинькофф банк» планирует открыть дочернюю структуру на Филиппинах
«Тинькофф банк» планирует подать ходатайство в Центральный банк Филиппин на получение лицензии цифрового банка и создание дочерней кредитной организации, сообщает банк по итогам заседания совета директоров.
«Уполномочить и назначить Чесакова Георгия Рудольфовича (председатель совета директоров "Тинькофф банка". — Ред.) совершать и исполнять следующее: ...представлять интересы банка при подаче ходатайства в Центральный банк Республики Филиппины на получение лицензии цифрового банка путем создания дочерней кредитной организации на территории Республики Филиппины», — говорится в сообщении.
Согласно решению совета директоров банка акционерный капитал дочерней организации на территории Филиппин составит 2 млрд филиппинских песо (около 3 млрд руб.). Он будет состоять из двадцати миллионов обыкновенных акций с номинальной стоимостью 100 филиппинских песо за акцию.