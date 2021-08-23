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«Тинькофф банк» планирует открыть дочернюю структуру на Филиппинах

Ведомости

«Тинькофф банк» планирует подать ходатайство в Центральный банк Филиппин на получение лицензии цифрового банка и создание дочерней кредитной организации, сообщает банк по итогам заседания совета директоров.

«Уполномочить и назначить Чесакова Георгия Рудольфовича (председатель совета директоров "Тинькофф банка". — Ред.) совершать и исполнять следующее: ...представлять интересы банка при подаче ходатайства в Центральный банк Республики Филиппины на получение лицензии цифрового банка путем создания дочерней кредитной организации на территории Республики Филиппины», — говорится в сообщении.

Согласно решению совета директоров банка акционерный капитал дочерней организации на территории Филиппин составит 2 млрд филиппинских песо (около 3 млрд руб.). Он будет состоять из двадцати миллионов обыкновенных акций с номинальной стоимостью 100 филиппинских песо за акцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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