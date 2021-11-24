Газета
Финансы

Госдума одобрила закон о праве ЦБ ограничивать потребкредитование

Ведомости

Госдума одобрила в окончательном, третьем чтении законопроект, наделяющий совет директоров Центробанка правом вводить прямые количественные ограничения на число высокорискованных потребительских кредитов и займов, которые банки и микрофинансовые организации (МФО) могут предоставить гражданам за определенный период времени. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Из финального текста законопроекта следует, что ЦБ сможет устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов, которые банки и МФО вправе выдать гражданам. Этот показатель получит название макропруденциальный лимит (МПЛ). Срок действия таких лимитов также будет выбирать совет директоров регулятора.

МПЛ могут отличаться для банков с универсальной и базовой лицензией. Кроме того, ЦБ будет учитывать числовые значения характеристик кредитов и займов: например, показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, срок ссуды, ее категории и сумму. Регулятор примет во внимание и факторы риска увеличения долговой нагрузки граждан.

В случае превышения лимита ЦБ сможет уменьшить значение МПЛ для банка или МФО, установить повышенные надбавки к коэффициентам риска или дополнительные коэффициенты риска. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 г.

Закон не распространяется на потребительские кредиты и займы, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных ссуд и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение, уточнили в Госдуме.

Таким образом, депутаты исполнили поручение президента России Владимира Путина принять соответствующий законопроект до 1 декабря этого года. Мера необходима для сдерживания темпов потребительского кредитования в стране, ускорившихся в этом году на фоне низких ставок по ссудам. Подобная ситуация привела к росту долговой нагрузки населения и закредитованности граждан, ранее пояснял ЦБ.

По данным регулятора, за девять месяцев этого года объем потребкредитования в России вырос на 16%. При этом почти каждый третий заемщик сейчас отдает на погашение долгов по ссудам более 80% ежемесячного дохода.

Ранее по теме: Госдума приняла во втором чтении законопроект о прямых ограничениях кредитования

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных