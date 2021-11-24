Госдума одобрила закон о праве ЦБ ограничивать потребкредитование
Госдума одобрила в окончательном, третьем чтении законопроект, наделяющий совет директоров Центробанка правом вводить прямые количественные ограничения на число высокорискованных потребительских кредитов и займов, которые банки и микрофинансовые организации (МФО) могут предоставить гражданам за определенный период времени. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Из финального текста законопроекта следует, что ЦБ сможет устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов, которые банки и МФО вправе выдать гражданам. Этот показатель получит название макропруденциальный лимит (МПЛ). Срок действия таких лимитов также будет выбирать совет директоров регулятора.
МПЛ могут отличаться для банков с универсальной и базовой лицензией. Кроме того, ЦБ будет учитывать числовые значения характеристик кредитов и займов: например, показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, срок ссуды, ее категории и сумму. Регулятор примет во внимание и факторы риска увеличения долговой нагрузки граждан.
В случае превышения лимита ЦБ сможет уменьшить значение МПЛ для банка или МФО, установить повышенные надбавки к коэффициентам риска или дополнительные коэффициенты риска. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 г.
Закон не распространяется на потребительские кредиты и займы, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных ссуд и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение, уточнили в Госдуме.
Таким образом, депутаты исполнили поручение президента России Владимира Путина принять соответствующий законопроект до 1 декабря этого года. Мера необходима для сдерживания темпов потребительского кредитования в стране, ускорившихся в этом году на фоне низких ставок по ссудам. Подобная ситуация привела к росту долговой нагрузки населения и закредитованности граждан, ранее пояснял ЦБ.
По данным регулятора, за девять месяцев этого года объем потребкредитования в России вырос на 16%. При этом почти каждый третий заемщик сейчас отдает на погашение долгов по ссудам более 80% ежемесячного дохода.