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Финансы

ЦБ может отменить комиссию за переводы в СБП между счетами клиента в разных банках

Ведомости

Банк России рассмотрит возможность отмены комиссии за переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова на пленарном заседании Госдумы.

«Мы хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через Систему быстрых платежей, если человек переводит сам себе в другой банк. Мы считаем, что, конечно, для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне», — сказала она.

СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. За переводы до 100 000 руб. в месяц комиссия не взимается. Далее она составляет до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.

Также СБП доступна для бизнеса. Например, через эту систему можно оплачивать покупки, в том числе по QR-коду, и получать выплаты от организаций. На данный момент к СБП подключены более 200 банков, включая системно значимые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных