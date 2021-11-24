ЦБ может отменить комиссию за переводы в СБП между счетами клиента в разных банках
Банк России рассмотрит возможность отмены комиссии за переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях через Систему быстрых платежей (СБП), сообщила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова на пленарном заседании Госдумы.
«Мы хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через Систему быстрых платежей, если человек переводит сам себе в другой банк. Мы считаем, что, конечно, для человека это будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне», — сказала она.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. За переводы до 100 000 руб. в месяц комиссия не взимается. Далее она составляет до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
Также СБП доступна для бизнеса. Например, через эту систему можно оплачивать покупки, в том числе по QR-коду, и получать выплаты от организаций. На данный момент к СБП подключены более 200 банков, включая системно значимые.