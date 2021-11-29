Рубль вырос к доллару и евро
Курс рубля резко вырос в понедельник, 29 ноября, по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 9:55 мск американская валюта расчетами «завтра» снижалась на 79 коп. — до 74,8 руб. Евро потерял больше рубля и дешевел до 84,38 руб. Индекс Мосбиржи вырос до 3876,63 пункта (+1,72% к предыдущему закрытию), долларовый индекс РТС — до 1629,12 (+2,51%).
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник росла на 4,1% до $75,760 за баррель. Нефть WTI подорожала на 4,78% до $71,4 за баррель.
В ходе торгов в пятницу, 26 ноября, на финансовых рынках произошел обвал, а цены на нефть снизились до минимальных уровней за два месяца на новостях об обнаружении потенциально опасного нового штамма коронавируса. Новый вариант вируса, первоначально обнаруженный в Ботсване и ЮАР и получивший название «омикрон», отличается от предыдущих большим количеством новых мутаций. Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот штамм как «вызывающий беспокойство» и отметила, что он может быть более стойким к вакцинам и распространяться быстрее обнаруженных ранее штаммов.