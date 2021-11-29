Рубль вырос к доллару и евро

В ходе торгов в пятницу, 26 ноября, на финансовых рынках произошел обвал, а цены на нефть снизились до минимальных уровней за два месяца на новостях об обнаружении потенциально опасного нового штамма коронавируса. Новый вариант вируса, первоначально обнаруженный в Ботсване и ЮАР и получивший название «омикрон», отличается от предыдущих большим количеством новых мутаций. Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот штамм как «вызывающий беспокойство» и отметила, что он может быть более стойким к вакцинам и распространяться быстрее обнаруженных ранее штаммов.