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Рубль вырос к доллару и евро

Ведомости

Курс рубля резко вырос в понедельник, 29 ноября, по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 9:55 мск американская валюта расчетами «завтра» снижалась на 79 коп. — до 74,8 руб. Евро потерял больше рубля и дешевел до 84,38 руб. Индекс Мосбиржи вырос до 3876,63 пункта (+1,72% к предыдущему закрытию), долларовый индекс РТС — до 1629,12 (+2,51%).

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник росла на 4,1% до $75,760 за баррель. Нефть WTI подорожала на 4,78% до $71,4 за баррель.

В ходе торгов в пятницу, 26 ноября, на финансовых рынках произошел обвал, а цены на нефть снизились до минимальных уровней за два месяца на новостях об обнаружении потенциально опасного нового штамма коронавируса. Новый вариант вируса, первоначально обнаруженный в Ботсване и ЮАР и получивший название «омикрон», отличается от предыдущих большим количеством новых мутаций. Всемирная организация здравоохранения классифицировала этот штамм как «вызывающий беспокойство» и отметила, что он может быть более стойким к вакцинам и распространяться быстрее обнаруженных ранее штаммов.

Ранее по теме: Что известно о штамме коронавируса омикрон

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных