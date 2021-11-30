ЦБ рассказал о способах повышения доходности вкладов для малообеспеченных

«На наш взгляд, это может быть за счет прибыли самих банков: как уже сегодня говорилось, она достаточно большая. Мы посмотрели, кстати, стоимость пассивов для банков со стороны физических лиц — она сейчас меньше 3%, это учитывая и ставки по депозитам, и текущие ставки. А учитывая, какие ставки по кредитам физических лиц, не думаем, что будут убытки [у банков] от операций с клиентами-физическими лицами», — сказала она.