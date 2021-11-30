ЦБ рассказал о способах повышения доходности вкладов для малообеспеченных
Центробанк изучает два варианта повышения доходности по специальным депозитам, предназначенным для малообеспеченных граждан, за счет коммерческих кредитных организаций, сообщила журналистам председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«На наш взгляд, это может быть за счет прибыли самих банков: как уже сегодня говорилось, она достаточно большая. Мы посмотрели, кстати, стоимость пассивов для банков со стороны физических лиц — она сейчас меньше 3%, это учитывая и ставки по депозитам, и текущие ставки. А учитывая, какие ставки по кредитам физических лиц, не думаем, что будут убытки [у банков] от операций с клиентами-физическими лицами», — сказала она.
Вторым вариантом, по словам Набиуллиной, может быть субсидирование со стороны правительства. Реализовать это потенциально возможно за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны банков. «ЦБ обсуждает два варианта, к чему будет привязана ставка — к ключевой или инфляции», — отметила глава регулятора.
По словам Набиуллиной, подобные вклады не сильно распространены в мире. ЦБ сейчас изучает опыт Франции и Бельгии, где есть депозиты по регулируемым государством ставкам. Банк России планирует обсудить объем подобных депозитов.
О намерении создать вклад для граждан с невысокими доходами ранее сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Предполагается, что человек сможет открыть только один подобный депозит с ограниченной суммой. Точные параметры данного продукта сейчас обсуждаются, заявил «Ведомостям» представитель регулятора.
Ранее ЦБ сообщил, что чистая прибыль российских банков за девять месяцев текущего года составила 2,1 трлн руб. По прогнозу регулятора, за весь 2021 г. показатель может составить рекордные 2,5 трлн руб.