В ВТБ назвали процент успешно пройденных тестов частными инвесторами

Банк России ввел тестирование для защиты неопытных инвесторов и подготовил 11 тем для тестов, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них – на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре – на проверку знаний, где ответить правильно нужно на все. Вопросы в тестах зависят от того, допуск к какому конкретно инструменту хочет получить инвестор – маржинальной торговле, еврооблигациям, структурным облигациям, опционам и фьючерсам и проч.