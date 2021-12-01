В ВТБ назвали процент успешно пройденных тестов частными инвесторами
В октябре за первый месяц тестирования частных инвесторов на знание финансовых инструментов около 55% тестов или пройдены успешно, заявил в интервью «Ведомостям» глава «ВТБ Капитал инвестиции» Владимир Потапов.
По его словам, среди новых клиентов брокера за первый месяц было пройдено около 500 000 тестов, сложнее всего частным инвесторам было проходить тестирование на допуск к покупке внебиржевых инструментов — акций российских и иностранных компаний. Здесь процент успешно пройденных тестов составил 39%.
Меньше всего попыток на успешное прохождение тестирования частным инвесторам понадобилось на знание облигаций российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг, а также на рискованные рублевые облигации (75% успешного прохождения). «На инвестиционные паи (65,6%) и структурные облигации (70%). Вот где больше всего положительных результатов. А в общем получается, как я сказал, 55% положительных, 45% отрицательных», — отметил Потапов.
24 ноября Центробанк опубликовал результаты опроса крупнейших брокеров о том, как их клиенты справляются с тестированием по итогам первого месяца. Чаще всего частные инвесторы проходят тест, чтобы купить иностранные акции (24%) и акции российских компаний вне котировальных списков (20%), выяснил Центробанк. Тесты на эти инструменты оказались и наиболее сложными — верно ответить на все вопросы смогли лишь 28 и 29% инвесторов соответственно. Всего за первый месяц действия нового механизма брокеры провели более 2,5 млн тестов, говорилось в материалах регулятора.
Банк России ввел тестирование для защиты неопытных инвесторов и подготовил 11 тем для тестов, в каждой из которых по семь вопросов. Три из них – на самооценку, ответы на них не влияют на результат. Еще четыре – на проверку знаний, где ответить правильно нужно на все. Вопросы в тестах зависят от того, допуск к какому конкретно инструменту хочет получить инвестор – маржинальной торговле, еврооблигациям, структурным облигациям, опционам и фьючерсам и проч.
В случае неудачи тест можно пересдать неограниченное количество раз. Но прохождение будет усложнено, так как варианты ответа будут меняться случайным образом. Если же тест сдать не удается, а желание купить инструмент остается, то брокер исполнит сделку, но инвестора ограничат 100 000 руб. (или на сумму минимального лота) и направят уведомление о принятии на себя всех рисков.
Проходить тест не нужно, если до 1 октября 2021 г. инвестор успел совершить хотя бы одну сделку по выбранному инструменту. Тестирование также не нужно гражданам, имеющим статус квалифицированного инвестора.
Некоторые брокеры дают возможность сдать тест по иностранным биржевым фондам (ETF) сейчас, но купить их можно будет с 1 апреля 2022 г., когда эти инструменты будут допущены на российский рынок.