Банки предложили поднять порог контроля операций до 1 млн рублей

Порог в 600 000 руб. действует в рамках «антиотмывочного» закона, который вступил в силу в 2002 г. С тех пор эта сумма не изменялась, хотя еще в 2015 г. НСФР выступал с аналогичной инициативой, ссылаясь на возросший уровень инфляции, а вместе с ним и на увеличившуюся нагрузку на правоохранительные органы. Замглавы совета Александр Наумов пояснил, что Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) также указывала в рамках оценки российской «антиотмывочной» системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и должно быть повышено.