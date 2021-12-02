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Финансы

Банки предложили поднять порог контроля операций до 1 млн рублей

Ведомости

Национальный совет финансового рынка (НСФР, объединяет крупные банки) предложил до конца 2023 г. повысить до 1 млн руб. порог операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение совета на законопроект, направленное в Госдуму, ЦБ и Росфинмониторинг. Сейчас эта сумма составляет 600 000 руб.

После 2023 г. порог подконтрольных операций предлагается повысить поднять до 1,5 млн руб. Для сделок с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн руб. Кроме того, авторы инициативы предлагают вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который в настоящее время отменен. НФСР мотивирует законопроект тем, что сейчас под особое внимание подпадает значительное количество сделок, которые не соответствует уровню общественной опасности.

Порог в 600 000 руб. действует в рамках «антиотмывочного» закона, который вступил в силу в 2002 г. С тех пор эта сумма не изменялась, хотя еще в 2015 г. НСФР выступал с аналогичной инициативой, ссылаясь на возросший уровень инфляции, а вместе с ним и на увеличившуюся нагрузку на правоохранительные органы. Замглавы совета Александр Наумов пояснил, что Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) также указывала в рамках оценки российской «антиотмывочной» системы, что пороговое значение контроля слишком низкое и должно быть повышено.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю подлежат, в частности, снятие или зачисление наличных на счет организации, покупка или продажа валюты, приобретение ценных бумаг, внесение средств в уставный капитал организации. С января 2021 г. банки должны контролировать любые подобные операции с наличными на эту сумму (ранее это зависело от характера хозяйственной деятельности юрлица), а также почтовые переводы на сумму свыше 100 000 руб. и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных