A1 нашла претендентов на покупку 49% акций «Русского стандарта»
Инвестиционное подразделение «Альфа групп» Михаила Фридмана и партнеров — компания А1 — нашла двух покупателей среди крупных банков на 49% акций банка «Русский стандарт». Об этом сообщил Reuters гендиректор А1 Андрей Елинсон. В октябре А1 получила права требования на большую часть этих акций банка.
Собеседник «Ведомостей», близкий к Альфа-банку, сообщил, что А1 получила от банка письменную готовность приобрести пакет по справедливой стоимости или же получить его в управление на «коммерческих условиях». Он также знает о том, что интерес выразил Газпромбанк. В пресс-службе Альфа-банка от комментариев отказались.
Елинсон заявил, что А1 ожидает завершения судов по долгам банка, после чего может передать 49% акций «Русского стандарта» в управление одному из банков либо продать их. Название банков Елинсон не раскрыл, отметив лишь, что один из претендентов — крупный государственный банк.
О том, что А1 намерена продать заложенные акции банка в случае получения судебного решения, в октябре говорил «Ведомостям» представитель инвестподразделения. Тогда А1 уже начала поиск стратегических инвесторов на пакет. Представитель А1 говорил, что компания стала крупнейшим (более 30%) держателем дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd., выкупив их у иностранных инвесторов. На тот момент весь размер долга Russian Standard по дефолтным бумагам с учетом накопившихся процентов превышал $850 млн, говорил представитель А1. Таким образом, компании перешли права требования на $255 млн.
Доля в банке «Русский стандарт» была обеспечением по еврооблигациям, которые выпустил зарегистрированный на Бермудах холдинг Russian Standard Ltd. бизнесмена Руслана Тарико. Облигации были выпущены в 2015 г. сроком на семь лет для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн. Номинальный объем бумаг снизился до $451 млн, но инвесторы тогда получили 18% от номинала и акции банка в залоге. Тогда же они получили заверения, что для спасения банка необходимо списать часть долга и отложить сроки его возврата: выплаты купонов должны были возобновиться сразу после оздоровления финансовых показателей банка. Дефолт компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон.
С 2018 г. разные группы кредиторов Тарико требуют от него возврата долга, угрожая взысканием заложенных 49% акций банка и обращаясь за помощью к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. В итоге один из держателей бондов — Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха — обратился за помощью в А1. Дело сразу дошло до суда: сначала Pala Assets потребовала в суде с Тарико, его компаний и совета директоров банка порядка 3,6 млрд руб. Претензии фонда были связаны с тем, что из-за ряда сделок между банком и компаниями группы Roust Тарико снизилась стоимость заложенных акций банка, что принесло фонду убытки. Но Арбитражный суд Москвы отклонил требования фонда, дело дошло до Верховного суда, но он отказался рассматривать иск.
Затем в суд обратился залогодержатель акций и одновременно трастовый управляющий – лондонский Citibank, он намеревался через российский суд взыскать 49% акций банка, а потом продать их с публичных торгов (соглашение о залоге заключалось по российскому праву). Первая инстанция в иске отказала, то же самое сделала апелляционная. Сейчас разбирательство продолжается в кассационной инстанции.