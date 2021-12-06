A1 нашла претендентов на покупку 49% акций «Русского стандарта»

Доля в банке «Русский стандарт» была обеспечением по еврооблигациям, которые выпустил зарегистрированный на Бермудах холдинг Russian Standard Ltd. бизнесмена Руслана Тарико. Облигации были выпущены в 2015 г. сроком на семь лет для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на $350 млн и $200 млн. Номинальный объем бумаг снизился до $451 млн, но инвесторы тогда получили 18% от номинала и акции банка в залоге. Тогда же они получили заверения, что для спасения банка необходимо списать часть долга и отложить сроки его возврата: выплаты купонов должны были возобновиться сразу после оздоровления финансовых показателей банка. Дефолт компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон.