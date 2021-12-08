Глава «Траста» оценил объем возвращенных ЦБ средств
На данный момент банк непрофильных активов «Траст» вернул владеющему им Центробанку 226 млрд руб. из предусмотренных к 2023 г. 482 млрд руб., сообщил председатель правления кредитной организации Александр Соколов.
Банк непрофильных активов «Траст» был основан в июле 2018 г. на базе одноименного коммерческого банка путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Сейчас ЦБ владеет 97,7% кредитной организации. Еще 1,3% — у «Открытия», а почти 1% — у акционеров-миноритариев. Деятельность «Траста» нацелена на эффективное управление активами для их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной стоимости. Осуществление этой задачи позволит компенсировать государству траты на проведение санаций крупнейших банков. В частности, до 2023 г. «Траст» должен вернуть ЦБ 482 млрд руб. за счет продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников.
Соколов заявил о наличии «оптимистичного сценария», предполагающего перевыполнение поставленной цели. При этом пересматривать стратегию и устанавливать в ней новые KPI на данный момент не планируется, уточнил топ-менеджер.
После выполнения стратегии, в 2024 г., юрлицо «Траста» должны ликвидировать. По словам Соколова, наиболее вероятно, что у банка появится «преемник», которому передадут команду, активы и пассивы. Таким образом, кредитная организация продолжит работать с оставшимися активами.
«Что делать после исполнения стратегии — вопрос открытый. Это будет зависеть от позиции акционера, захочет ли он оставить организацию под своим крылом. Возможно, будет создана какая-то другая конструкция или произойдет передача внутри государства другому ведомству, а может, приватизация», — добавил Соколов.