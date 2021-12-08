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Финансы

Глава «Траста» оценил объем возвращенных ЦБ средств

Ведомости

На данный момент банк непрофильных активов «Траст» вернул владеющему им Центробанку 226 млрд руб. из предусмотренных к 2023 г. 482 млрд руб., сообщил председатель правления кредитной организации Александр Соколов.

«К цифре 482 млрд руб. мы двигаемся со скоростью на 15% выше, чем планировали. До конца года мы соберем порядка 300 млрд руб., и еще у нас на балансе находятся активы, справедливая стоимость которых составляет порядка 180 млрд руб.», — сказал он в интервью РБК.

Банк непрофильных активов «Траст» был основан в июле 2018 г. на базе одноименного коммерческого банка путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Сейчас ЦБ владеет 97,7% кредитной организации. Еще 1,3% — у «Открытия», а почти 1% — у акционеров-миноритариев. Деятельность «Траста» нацелена на эффективное управление активами для их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной стоимости. Осуществление этой задачи позволит компенсировать государству траты на проведение санаций крупнейших банков. В частности, до 2023 г. «Траст» должен вернуть ЦБ 482 млрд руб. за счет продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников.

«Траст» вернул ЦБ 226 млрд руб., включая проценты, за счет основных сборов, уточнил Соколов. 50 млрд руб. удалось получить от продажи акций ВТБ. Банку непрофильных активов принадлежали 9% госбанка. Об их продаже стало было объявлено 18 мая этого года.

Соколов заявил о наличии «оптимистичного сценария», предполагающего перевыполнение поставленной цели. При этом пересматривать стратегию и устанавливать в ней новые KPI на данный момент не планируется, уточнил топ-менеджер.

После выполнения стратегии, в 2024 г., юрлицо «Траста» должны ликвидировать. По словам Соколова, наиболее вероятно, что у банка появится «преемник», которому передадут команду, активы и пассивы. Таким образом, кредитная организация продолжит работать с оставшимися активами.

«Что делать после исполнения стратегии — вопрос открытый. Это будет зависеть от позиции акционера, захочет ли он оставить организацию под своим крылом. Возможно, будет создана какая-то другая конструкция или произойдет передача внутри государства другому ведомству, а может, приватизация», — добавил Соколов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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