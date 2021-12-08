Глава «Траста» оценил объем возвращенных ЦБ средств

Банк непрофильных активов «Траст» был основан в июле 2018 г. на базе одноименного коммерческого банка путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Сейчас ЦБ владеет 97,7% кредитной организации. Еще 1,3% — у «Открытия», а почти 1% — у акционеров-миноритариев. Деятельность «Траста» нацелена на эффективное управление активами для их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной стоимости. Осуществление этой задачи позволит компенсировать государству траты на проведение санаций крупнейших банков. В частности, до 2023 г. «Траст» должен вернуть ЦБ 482 млрд руб. за счет продажи и управления полученными активами, а также взыскания средств с должников.