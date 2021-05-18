«Траст» объявил о продаже 9% акций ВТБ

«Книги для продажи откроются сразу после этого объявления и могут быть закрыты в кратчайшие сроки. Окончательное количество акций и цена за акцию, которые будут проданы в рамках сделки, будут определены после завершения процесса букбилдинга, а детали будут объявлены в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении.