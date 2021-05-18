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«Траст» объявил о продаже 9% акций ВТБ

Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» объявил о намерении продать 1,18 трлн акций банка ВТБ, говорится в сообщении соорганизатора торгов — Citigroup, которое опубликовано на Лондонской фондовой бирже. 

«Книги для продажи откроются сразу после этого объявления и могут быть закрыты в кратчайшие сроки. Окончательное количество акций и цена за акцию, которые будут проданы в рамках сделки, будут определены после завершения процесса букбилдинга, а детали будут объявлены в кратчайшие сроки», —  отмечается в сообщении. 

Стоимость пакета акций ВТБ, предложенного к продаже, оценивается в 55 млрд руб., исходя из цены акции до опубликования данного сообщения в 19:00 по мск. После объявления акции ВТБ подешевели на 3,5% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии — до 0,0428 руб. за штуку. 

«Траст» приобрел 9% акций ВТБ у банка «Открытие» в ноябре прошлого года. Сделка необходима, чтобы «исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно значимого банка», сообщал ЦБ.  ЦБ уточнял, что «Траст» выкупит непрофильные активы ВТБ за счет собственной ликвидности и депозита регулятора. Объем средств сделки не будет выше 79,8 млрд руб., уточнили в ЦБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных