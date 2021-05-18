«Траст» объявил о продаже 9% акций ВТБ
Банк непрофильных активов «Траст» объявил о намерении продать 1,18 трлн акций банка ВТБ, говорится в сообщении соорганизатора торгов — Citigroup, которое опубликовано на Лондонской фондовой бирже.
«Книги для продажи откроются сразу после этого объявления и могут быть закрыты в кратчайшие сроки. Окончательное количество акций и цена за акцию, которые будут проданы в рамках сделки, будут определены после завершения процесса букбилдинга, а детали будут объявлены в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении.
Стоимость пакета акций ВТБ, предложенного к продаже, оценивается в 55 млрд руб., исходя из цены акции до опубликования данного сообщения в 19:00 по мск. После объявления акции ВТБ подешевели на 3,5% по отношению к закрытию предыдущей торговой сессии — до 0,0428 руб. за штуку.
«Траст» приобрел 9% акций ВТБ у банка «Открытие» в ноябре прошлого года. Сделка необходима, чтобы «исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно значимого банка», сообщал ЦБ. ЦБ уточнял, что «Траст» выкупит непрофильные активы ВТБ за счет собственной ликвидности и депозита регулятора. Объем средств сделки не будет выше 79,8 млрд руб., уточнили в ЦБ.