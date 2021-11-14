Банк «Траст» избавился еще от одного актива Микаила Шишханова

Компания «Апсис плюс» стала победителем аукциона по продаже недостроенного гостиничного комплекса рядом со стадионом «Труд» на Варшавском шоссе. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (РАД). Запланированная площадь объекта – 30 000 кв. м (сейчас он готов лишь на 6%), в лот также вошел участок на 1 га. При стартовой цене в 819 млн руб. «Апсис плюс» согласился заплатить за актив на 70% больше – 1,4 млрд руб., говорит представитель банка «Траст», который выступал продавцом недостроя. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин и управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков считают эту сумму адекватной рынку. В торгах также принимали участие еще две компании, сказано в протоколе, но их названия там не указаны.