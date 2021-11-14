Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

Банк «Траст» избавился еще от одного актива Микаила Шишханова

Фирма, связанная с акционером «Фосагро», построит апарт-комплекс на юге Москвы
Дарья Молоткова Екатерина Бурлакова
Фирма, которую связывают с акционером «Фосагро» Андреем Гурьевым, построит апарт-комплекс рядом со стадионом «Труд» на юге Москвы (на фото) / Яндекс.Карты

Компания «Апсис плюс» стала победителем аукциона по продаже недостроенного гостиничного комплекса рядом со стадионом «Труд» на Варшавском шоссе. Это следует из протокола торгов, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (РАД). Запланированная площадь объекта – 30 000 кв. м (сейчас он готов лишь на 6%), в лот также вошел участок на 1 га. При стартовой цене в 819 млн руб. «Апсис плюс» согласился заплатить за актив на 70% больше – 1,4 млрд руб., говорит представитель банка «Траст», который выступал продавцом недостроя. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин и управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков считают эту сумму адекватной рынку. В торгах также принимали участие еще две компании, сказано в протоколе, но их названия там не указаны.

«Апсис плюс», согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет девелоперской компанией Apsis Globe, которая специализируется на строительстве жилья и объектов коммерческой недвижимости. В ее портфеле – жилые комплексы «Два дома» и «ФилиЧета», комплексы апартаментов на Боровском шоссе в Москве, «Дом 1» и «О’Пушкино» в Московской области. Она также занимается разработкой проекта жилого микрорайона в городе Сестрорецке Ленинградской области.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных