Суд арестовал активы Шишханова по иску ЦБ

В том же месяце к экс-менеджерам Бинбанка, в числе которых был Шишханов, подали еще два иска, оба — со стороны банка непрофильных аткивов «Траст»: один на 22,7 млрд руб., а другой — на рекордные для российского банковского сектора 306,5 млрд руб. Последний подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» – ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов.