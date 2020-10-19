Суд арестовал активы Шишханова по иску ЦБ
Арбитражный суд города Москвы наложил арест на имущество Микаила Шишханова и четырех других бывших акционеров Бинбанка на 85,4 млрд руб. в рамках иска ЦБ о взыскании убытков в пользу банка «Открытие», следует из картотеки арбитражных дел.
Как следует из документа, обеспечительные меры приняты в отношении Константина Калагина, Александра Лукина, Кирилла Любенцова, Петра Морсина и Микаила Шишханова в пределах суммы исковых требований в размере 85,4 млрд руб., за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Арест не наложен на имущество совладельца группы «Самфар» Михаила Гуцериева, также ответчика по делу.
Банк России подал иск к бывшим акционерам Бинбанка на сумму 85,4 млрд руб. в конце сентября. Ответчиками по делу указаны Лукин, Любенцов и Шишханов, Михаил Гуцериев, Петр Морсин, Константин Калагин и ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие». Третьи лица в иске отсутствуют. Тогда же ЦБ подал к Шишханову, Фарафонтову, Любенцову и Лукину еще один иск на 283,8 млрд руб., подробности которого не сообщались.
В том же месяце к экс-менеджерам Бинбанка, в числе которых был Шишханов, подали еще два иска, оба — со стороны банка непрофильных аткивов «Траст»: один на 22,7 млрд руб., а другой — на рекордные для российского банковского сектора 306,5 млрд руб. Последний подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» – ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов.