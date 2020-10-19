Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Суд арестовал активы Шишханова по иску ЦБ

Ведомости

Арбитражный суд города Москвы наложил арест на имущество Микаила Шишханова и четырех других бывших акционеров Бинбанка на 85,4 млрд руб. в рамках иска ЦБ о взыскании убытков в пользу банка «Открытие», следует из картотеки арбитражных дел.

Как следует из документа, обеспечительные меры приняты в отношении Константина Калагина, Александра Лукина, Кирилла Любенцова, Петра Морсина и Микаила Шишханова в пределах суммы исковых требований в размере 85,4 млрд руб., за исключением 80% ежемесячной заработной платы. Арест не наложен на имущество совладельца группы «Самфар» Михаила Гуцериева, также ответчика по делу.

Банк России подал иск к бывшим акционерам Бинбанка на сумму 85,4 млрд руб. в конце сентября. Ответчиками по делу указаны Лукин, Любенцов и Шишханов, Михаил Гуцериев, Петр Морсин, Константин Калагин и ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие». Третьи лица в иске отсутствуют. Тогда же ЦБ подал к Шишханову, Фарафонтову, Любенцову и Лукину еще один иск на 283,8 млрд руб., подробности которого не сообщались.

В том же месяце к экс-менеджерам Бинбанка, в числе которых был Шишханов, подали еще два иска, оба — со стороны банка непрофильных аткивов «Траст»: один на 22,7 млрд руб., а другой — на рекордные для российского банковского сектора 306,5 млрд руб. Последний подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» – ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов. 

Ранее по теме: Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных