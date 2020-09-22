ЦБ подал иск к экс-руководству Бинбанка почти на 284 млрд рублей
Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим руководителям Бинбанка на общую сумму 283,8 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Среди ответчиков указаны Александр Лукин, Алексей Фарафонтов, Кирилл Любенцов, Микаил Шишханов. В качестве третьего лица указан банк «Открытие». Иск подан 21 сентября, других подробностей в картотеке нет.
В картотеке дел также зарегистрирован еще один иск к бывшим акционерам Бинбанка на сумму 85,4 млрд руб. Ответчиками указаны Лукин, Любенцов и Шишханов, Михаил Гуцериев, Петр Морсин, Константин Калагин и ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие». Третьи лица отсутствуют.
18 сентября банк «Траст» подал иск к экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и бывшим топ-менеджерам кредитной организации на рекордные для российской банковской отрасли 306 млрд руб. Предыдущий рекорд исковых требований принадлежал банку «Открытие» к своему бывшему владельцу Вадиму Беляеву и четырем экс-руководителям банка. Арбитражный суд 18 сентября постановил взыскать с Беляева 289 млрд руб.
Банк России объявил о санкции Бинбанка в октябре 2017 г. В апреле 2018 г. проблемные активы попавших под санацию кредитных организаций, в том числе Бинбанка, регулятор собрал на балансе банка «Траст». Фонд «плохих долгов» тогда оценивался в 1,1 трлн руб.