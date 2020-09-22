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ЦБ подал иск к экс-руководству Бинбанка почти на 284 млрд рублей

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Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим руководителям Бинбанка на общую сумму 283,8 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел. Среди ответчиков указаны Александр Лукин, Алексей Фарафонтов, Кирилл Любенцов, Микаил Шишханов. В качестве третьего лица указан банк «Открытие». Иск подан 21 сентября, других подробностей в картотеке нет.

В картотеке дел также зарегистрирован еще один иск к бывшим акционерам Бинбанка на сумму 85,4 млрд руб. Ответчиками указаны Лукин, Любенцов и Шишханов, Михаил Гуцериев, Петр Морсин, Константин Калагин и ПАО банк «Финансовая корпорация Открытие». Третьи лица отсутствуют.

18 сентября банк «Траст» подал иск к экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и бывшим топ-менеджерам кредитной организации на рекордные для российской банковской отрасли 306 млрд руб. Предыдущий рекорд исковых требований принадлежал банку «Открытие» к своему бывшему владельцу Вадиму Беляеву и четырем экс-руководителям банка. Арбитражный суд 18 сентября постановил взыскать с Беляева 289 млрд руб.

Банк России объявил о санкции Бинбанка в октябре 2017 г. В апреле 2018 г. проблемные активы попавших под санацию кредитных организаций, в том числе Бинбанка, регулятор собрал на балансе банка «Траст». Фонд «плохих долгов» тогда оценивался в 1,1 трлн руб.

Ранее по теме: «Траст» подал рекордный иск к экс-владельцу Бинбанка Шишханову

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных