ЦБ подал иск к экс-руководству Бинбанка почти на 284 млрд рублей

Банк России объявил о санкции Бинбанка в октябре 2017 г. В апреле 2018 г. проблемные активы попавших под санацию кредитных организаций, в том числе Бинбанка, регулятор собрал на балансе банка «Траст». Фонд «плохих долгов» тогда оценивался в 1,1 трлн руб.