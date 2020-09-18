«Траст» подал рекордный иск к экс-владельцу Бинбанка Шишханову
Банк «Траст» подал иск к экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и бывшим топ-менеджерам кредитной организации на рекордные для российской банковской отрасли 306 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.
Кроме Шишханова ответчиками по делу указаны бывший первый заместитель председателя правления Бинбанка Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-член совета директоров Кирилл Любенцов. Подробности иска не раскрываются.
Банк России объявил о санкции Бинбанка в октябре 2017 г. В апреле 2018 г. проблемные активы попавших под санацию кредитных организаций, в том числе, Бинбанка, регулятор собрал на балансе банка «Траст». Фонд «плохих долгов» тогда оценивался в 1,1 трлн руб.
Предыдущий рекорд исковых требований принадлежал банку «Открытие» к своему бывшему владельцу Вадиму Беляеву и четырем экс-руководителям банка. Арбитражный суд 18 сентября постановил взыскать с Беляева 289 млрд руб.