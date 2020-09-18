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«Траст» подал рекордный иск к экс-владельцу Бинбанка Шишханову

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Банк «Траст» подал иск к экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и бывшим топ-менеджерам кредитной организации на рекордные для российской банковской отрасли 306 млрд руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Кроме Шишханова ответчиками по делу указаны бывший первый заместитель председателя правления Бинбанка Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-член совета директоров Кирилл Любенцов. Подробности иска не раскрываются.

Банк России объявил о санкции Бинбанка в октябре 2017 г. В апреле 2018 г. проблемные активы попавших под санацию кредитных организаций, в том числе, Бинбанка, регулятор собрал на балансе банка «Траст». Фонд «плохих долгов» тогда оценивался в 1,1 трлн руб.

Предыдущий рекорд исковых требований принадлежал банку «Открытие» к своему бывшему владельцу Вадиму Беляеву и четырем экс-руководителям банка. Арбитражный суд 18 сентября постановил взыскать с Беляева 289 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных