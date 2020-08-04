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«Траст» нашел покупателя на Мещаниново подворье рядом с Кремлем

Акционеры «Марии-Ра» могут сделать там офисы или апартаменты
Антон Филатов
Мещаниново подворье /Андрей Гордеев / Ведомости

Банк «Траст» нашел покупателя на здание Мещанинова подворья (10 688 кв. м) в Ветошном переулке. Единственную заявку на участие в аукционе по продаже этого объекта подала компания «Первый», следует из протокола. Там сказано, что сами торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия других претендентов, тем не менее организаторы аукциона приняли решение заключить договор купли-продажи с «Первым».

Мещаниново подворье, или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), часть здания – памятник культурного и исторического наследия.

Прежде эта недвижимость принадлежала «Рост банку» Микаила Шишханова и использовалась под офис. В 2017 г. объект в счет долгов Бинбанка и «Рост банка» был передан вместе с другими активами бизнесмена фонду консолидации банковского сектора Центробанка, после чего он перешел «Трасту». Кроме Мещанинова подворья в лот также вошла парковка на Ильинке площадью почти 12 000 кв. м.

«Первый», согласно ЕГРЮЛу, принадлежит Евгению, Алле и Галине Ракшиным. Это совладельцы одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра», который, как сказано на его сайте, управляет 1182 одноименными магазинами в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Республике Алтай и Алтайском крае. Основатель «Марии-Ра» – Александр Ракшин несколько раз попадал в рейтинг богатейших россиян журнала Forbes. В 2013 г. он занял 148-е место, его состояние оценивалось в $700 млн, к 2015 г. он опустился на 164-е место (состояние $500 млн). Евгений Ракшин, гендиректор «Первого», на запрос и звонки «Ведомостей» не ответил.

Распродажа от «Траста»

«Трасту» уже удалось продать несколько бывших активов Микаила Шишханова. Азербайджанский девелопер AF Holding выкупил у банка офисно-складской комплекс на Варшавском шоссе: на его месте «Сафмар» когда-то планировал возвести развлекательный парк Universal Studios. Новый владелец хочет перестроить его в торговый центр «Евро сити». Еще один бывший объект Шишханова – московский дрожжевой завод «Дербеневка» на Дербеневской улице – выкупила группа «Пионер». Свои планы относительно этой площадки она пока не озвучивала. Входящая в «Траст» девелоперская компания «Интеко» приобрела у банка комплекс «Теплые торговые ряды» на Ильинке, она планирует построить там элитный жилой комплекс. 

«Первый» купит Мещаниново подворье и парковку на Ильинке по начальной стоимости – 2,58 млрд руб. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что это рыночная цена. Отсутствие других претендентов партнер Colliers International Станислав Бибик объясняет тем, что в текущей непростой экономической ситуации многие инвесторы заняли выжидательную позицию. С этим согласен и директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев, который добавляет, что здание Мещанинова подворья требует еще и дополнительных затрат на реновацию или реконструкцию, а не все компании могут себе сегодня позволить такие затраты. Бибик также считает, что некоторых инвесторов могла отпугнуть и форма продажи этих активов: систему торгов он называет довольно неудобной – к примеру, для участия в аукционе претендент должен внести крупный депозит в размере 10%.

Как Ракшины планируют использовать Мещаниново подворье, пока не известно. Балоев считает, что там можно оставить офисы, которые в районе Кремля будут пользоваться большим спросом. Лукашев же обращает внимание на то, что в этом районе уже есть несколько крупных офисных объектов, например в здании Гостиного двора в Китай-городе. Он считает, что экономически эффективнее сделать там апартаменты с размещением объектов ритейла на первых этажах. Учитывая нехватку машино-мест в центре Москвы, парковка на Ильинке также будет востребована, добавляет Лукашев.

Ракшины в последние годы активно инвестируют в недвижимость в Москве. Они выкупили у структуры «Ростелекома» здание Центрального телеграфа на 12 000 кв. м между Никитским и Газетным переулками, а у фонда VTBC-Ashmore Real Estate Partners – офисно-складской комплекс на 21 000 кв. м на улице 8-го Марта. «Первый» также претендовал на приобретение зданий Минэкономразвития на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах, однако победителем этих торгов стала структура департамента городского имущества Москвы.

Региональные инвесторы не так часто покупают крупные активы в Москве, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Для них такие сделки – это, скорее всего, хеджирование рисков их основного бизнеса, ведь недвижимость в столица менее подвержена кризисам, отмечает Бибик. Кроме того, по его словам, в текущей ситуации многие активы тут сейчас можно приобрести по очень привлекательной цене.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных