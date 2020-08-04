«Траст» нашел покупателя на Мещаниново подворье рядом с Кремлем

«Первый» купит Мещаниново подворье и парковку на Ильинке по начальной стоимости – 2,58 млрд руб. Управляющий партнер ILM Андрей Лукашев считает, что это рыночная цена. Отсутствие других претендентов партнер Colliers International Станислав Бибик объясняет тем, что в текущей непростой экономической ситуации многие инвесторы заняли выжидательную позицию. С этим согласен и директор департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев, который добавляет, что здание Мещанинова подворья требует еще и дополнительных затрат на реновацию или реконструкцию, а не все компании могут себе сегодня позволить такие затраты. Бибик также считает, что некоторых инвесторов могла отпугнуть и форма продажи этих активов: систему торгов он называет довольно неудобной – к примеру, для участия в аукционе претендент должен внести крупный депозит в размере 10%.