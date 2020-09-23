Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Финансы

Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка

Это уже третий иск к экс-руководителям банка за последние пять дней
Михаил Сидоров
Экс-руководителей Бинбанка заваливают судебными исками /Евгений Разумный / Ведомости

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и трех его соответчиков – экс-главы Бинбанка Александра Лукина, бывших членов правления банка Алексея Фарафонтова и Кирилла Любенцова. В качестве третьего лица выступает банк «Открытие», указывается в картотеке арбитражных дел. Подробности иска не раскрываются.

В пятницу к бывшим топ-менеджерам Бинбанка подал два иска банк непрофильных активов «Траст»: один – на 22,7 млрд руб., другой – на рекордные 306,5 млрд руб. Ответчиками по ним стали лица, контролировавшие «Рост банк», – Шишханов, Лукин, Любенцов и Владимир Кирюша, а также кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. «Рост» сначала санировался с участием Бинбанка, а затем – непосредственно Шишхановым. В 2017 г. «Рост банк» вошел в группу Бинбанка в ходе его финансового оздоровления, а позднее был присоединен к «Трасту», на баланс которого также были переведены непрофильные активы Бинбанка.

Иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited. Выгодоприобретателями по сделке выступили Кирюша и кипрские компании.

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Регулятор продаст часть акций банка в 2021 году

Иск на 306,5 млрд руб. подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» – ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов. В прошлом году суд удовлетворил иски «Траста» о признании недействительной передачи «Рост банком» в уставный капитал «Рост капитала» 50 млрд руб. и в «Рост инвестиции» – 205 млрд руб.

Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски, подобные тем, что подали Центробанк и банк «Траст», удовлетворяются судами. Отчасти это объясняется пассивной защитой экс-банкиров. Ведь зачастую они либо за границей, либо под следствием».

Однако, по мнению ряда экспертов, вопрос с урегулированием всех выдвинутых претензий еще далек от решения. «Перспективы урегулирования проблемной задолженности экс-владельцев ПАО «Банк «ФК Открытие» неоднозначны. С одной стороны, у «Открытия» и «Траста» есть обеспеченные кредиты, связанные с бывшими владельцами, и обслуживание соответствующих кредитов не прекращалось, – говорит Иван Уклеин, директор отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА». – При этом у прежних бенефициаров «Открытия» остались довольно значительные активы, однако существуют юридические преграды для их взыскания в счет погашения плохих долгов. В отношении холдинговой структуры «Открытие холдинг» инициирована процедура банкротства, поэтому очевидно, что далеко не все кредитные требования удастся урегулировать в обозримой перспективе».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных