Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка

Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам БинбанкаЭто уже третий иск к экс-руководителям банка за последние пять дней
Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск, требующий взыскать 283,8 млрд руб. с бывшего основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и трех его соответчиков – экс-главы Бинбанка Александра Лукина, бывших членов правления банка Алексея Фарафонтова и Кирилла Любенцова. В качестве третьего лица выступает банк «Открытие», указывается в картотеке арбитражных дел. Подробности иска не раскрываются.
В пятницу к бывшим топ-менеджерам Бинбанка подал два иска банк непрофильных активов «Траст»: один – на 22,7 млрд руб., другой – на рекордные 306,5 млрд руб. Ответчиками по ним стали лица, контролировавшие «Рост банк», – Шишханов, Лукин, Любенцов и Владимир Кирюша, а также кипрские компании Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. «Рост» сначала санировался с участием Бинбанка, а затем – непосредственно Шишхановым. В 2017 г. «Рост банк» вошел в группу Бинбанка в ходе его финансового оздоровления, а позднее был присоединен к «Трасту», на баланс которого также были переведены непрофильные активы Бинбанка.
Иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited. Выгодоприобретателями по сделке выступили Кирюша и кипрские компании.
Иск на 306,5 млрд руб. подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» – ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение неликвидных ценных бумаг и выдачу невозвратных кредитов. В прошлом году суд удовлетворил иски «Траста» о признании недействительной передачи «Рост банком» в уставный капитал «Рост капитала» 50 млрд руб. и в «Рост инвестиции» – 205 млрд руб.
Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски, подобные тем, что подали Центробанк и банк «Траст», удовлетворяются судами. Отчасти это объясняется пассивной защитой экс-банкиров. Ведь зачастую они либо за границей, либо под следствием».
Однако, по мнению ряда экспертов, вопрос с урегулированием всех выдвинутых претензий еще далек от решения. «Перспективы урегулирования проблемной задолженности экс-владельцев ПАО «Банк «ФК Открытие» неоднозначны. С одной стороны, у «Открытия» и «Траста» есть обеспеченные кредиты, связанные с бывшими владельцами, и обслуживание соответствующих кредитов не прекращалось, – говорит Иван Уклеин, директор отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА». – При этом у прежних бенефициаров «Открытия» остались довольно значительные активы, однако существуют юридические преграды для их взыскания в счет погашения плохих долгов. В отношении холдинговой структуры «Открытие холдинг» инициирована процедура банкротства, поэтому очевидно, что далеко не все кредитные требования удастся урегулировать в обозримой перспективе».