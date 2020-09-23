Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка

Однако, по мнению ряда экспертов, вопрос с урегулированием всех выдвинутых претензий еще далек от решения. «Перспективы урегулирования проблемной задолженности экс-владельцев ПАО «Банк «ФК Открытие» неоднозначны. С одной стороны, у «Открытия» и «Траста» есть обеспеченные кредиты, связанные с бывшими владельцами, и обслуживание соответствующих кредитов не прекращалось, – говорит Иван Уклеин, директор отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА». – При этом у прежних бенефициаров «Открытия» остались довольно значительные активы, однако существуют юридические преграды для их взыскания в счет погашения плохих долгов. В отношении холдинговой структуры «Открытие холдинг» инициирована процедура банкротства, поэтому очевидно, что далеко не все кредитные требования удастся урегулировать в обозримой перспективе».