ЦБ протестирует обмен цифрового рубля на иностранную валюту
Банк России планирует протестировать возможность обмена цифрового рубля на иностранную валюту. Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на 2022-2024 гг., опубликованном регулятором 10 декабря.
Тестирование платформы цифрового рубля начнется в 2022 г. и будет происходить поэтапно. На первом этапе к платформе будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (между физлицами). Второй этап предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций с участием юрлиц и госорганов.
«В дальнейшем также планируется подключить финансовых посредников (НППУ), финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), внедрить офлайн-режим, а также обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам», — говорится в документе.
Полноценный запуск цифрового рубля, который станет третьей формой денег в дополнение к уже существующим наличным и безналичным деньгам, произойдет до 2030 г. Такой срок указан в разработанной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 г.
Предполагается, что он будет выпускаться ЦБ в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.
В ЦБ считают, что цифровой рубль сделает платежи проще, быстрее и безопаснее, а также станет стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах, и поддержит развитие цифровой экономики.
По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, внедрение цифровых валют в мире в будущем облегчит трансграничные платежи.
«Я не знаю уже стран, которые бы не заявляли интереса к цифровой валюте. И, конечно, такое бурное развитие цифровых валют в ближайшее время, в будущем, позволит выстраивать взаимодействие платформ цифровой валюты разных стран. И это, конечно, также облегчит трансграничные платежи», — сказала Набиуллина 10 декабря, выступая на международном экспортном форуме «Сделано в России».