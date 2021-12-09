Генпрокуратура разработала нормы конфискации криптовалюты

Центробанк планирует начать тестировать прототип цифрового рубля, который станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями, уже в I квартале 2022 г. Предполагается, что он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться в ЦБ на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Цифровыми рублями также можно будет пользоваться в офлайн-режиме, при отсутствии доступа к интернету. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.