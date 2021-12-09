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Финансы

Генпрокуратура разработала нормы конфискации криптовалюты

Ведомости

Генеральная прокуратура разработала нормы для ареста и конфискации криптовалюты, полученной незаконным путем, сообщил генпрокурор Игорь Краснов в интервью «РИА Новости».

«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», — сказал Краснов. Какие конкретно изменения были разработаны, он не уточнил.

По словам Краснова, генпрокуратура поддерживает введение в стране цифрового рубля, так как это могло бы стать «одним из решений проблемы криминализации цифрового пространства». Генпрокурор добавил, что создание цифровой валюты ЦБ поможет сделать расчеты прозрачнее, а также снизит риск коррупции и отмывания денег.

Центробанк планирует начать тестировать прототип цифрового рубля, который станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями, уже в I квартале 2022 г. Предполагается, что он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться в ЦБ на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Цифровыми рублями также можно будет пользоваться в офлайн-режиме, при отсутствии доступа к интернету. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.

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Для расчетов через цифровой рубль ЦБ создаст специальную платформу. Через нее регулятор будет осуществлять эмиссию цифрового рубля, открывать кошельки клиентам (у каждого их будет два — для онлайн- и офлайн-расчетов) и банкам, выполнять поручения клиентов, которые будут поступать через банки, и проводить силами банков операции на платформе.

Регулятор выбрал для первой пилотной группы 12 кредитных организаций — СбербанкВТББанк Дом.РФАльфа-банк, «Тинькофф банк», ПромсвязьбанкГазпромбанк, «Ак Барс», СКБ-банкРосбанк, банк «Союз» и «ТКБ банк». Тестирование пройдет в несколько этапов, по его итогам разработают дорожную карту по внедрению цифрового рубля и соответствующие изменения законодательства. На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифровой валюты и переводы между физическими лицами, а также от физлиц юрлицам при оплате товаров и услуг. В дальнейшем предполагается расширить список тестируемых операций и состав пилотной группы.

Полноценный запуск цифрового рубля произойдет до 2030 года. Такой срок указан в разработанной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных