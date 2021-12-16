ЦБ сообщил о рекордном росте денежных переводов из России в страны СНГ
Трансграничные переводы через платежные системы из России в страны СНГ в июле-сентябре составили $2,29 млрд — рекорд за последние шесть лет, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ. Больший объем денег был переведен во II квартале 2015 г. — $2,31 млрд. В топ-3 получателей переводов вошли Узбекистан (+34,9% до $1,01 млрд), Таджикистан (+25,5% до $530 млн) и Киргизия (+21,7% до $430 млн).
Издание назвало одной из причин такого роста приток мигрантов из СНГ, особенно за счет организованного ввоза работников из Узбекистана и Таджикистана. Минтруд ранее сообщил, что заявки для въезда были оформлены на примерно 50 000 трудовых мигрантов. По данным МВД, за девять месяцев этого года поставили на учет 9,2 млн человек, а в 2020 г. — 7,5 млн. Также за этот период было оформлено вдвое больше патентов на работу — 1,6 млн, из них 542 000 получили граждане Таджикистана, 976 000 — Узбекистана.
Такой вывод подтвердил руководитель платежной системы CONTACT Сергей Нестеров. Он рассказал, что из-за дефицита рабочей силы зарплаты мигрантов выросли и почти достигли уровня зарплат россиян, которые работают в тех же отраслях. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров добавил, что из-за смягчения ограничений по коронавирусу и резкого роста инфляционных ожиданий россиян и бизнеса значительно выросли темпы строительства, что привело к росту зарплат мигрантов.
Директор «Золотая корона — денежные переводы» Иван Ситнов отметил, что доход трудовых мигрантов вырос и из-за инфляции. Глава «Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов» Виктор Достов рассказал, что сам рынок денежных переводов меняется: часть операций переходит из систем международных переводов в платежные системы банков.