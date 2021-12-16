ЦБ сообщил о рекордном росте денежных переводов из России в страны СНГ

Издание назвало одной из причин такого роста приток мигрантов из СНГ, особенно за счет организованного ввоза работников из Узбекистана и Таджикистана. Минтруд ранее сообщил, что заявки для въезда были оформлены на примерно 50 000 трудовых мигрантов. По данным МВД, за девять месяцев этого года поставили на учет 9,2 млн человек, а в 2020 г. — 7,5 млн. Также за этот период было оформлено вдвое больше патентов на работу — 1,6 млн, из них 542 000 получили граждане Таджикистана, 976 000 — Узбекистана.