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Финансы

ЦБ сообщил о рекордном росте денежных переводов из России в страны СНГ

Ведомости

Трансграничные переводы через платежные системы из России в страны СНГ в июле-сентябре составили $2,29 млрд — рекорд за последние шесть лет, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ. Больший объем денег был переведен во II квартале 2015 г. — $2,31 млрд. В топ-3 получателей переводов вошли Узбекистан (+34,9% до $1,01 млрд), Таджикистан (+25,5% до $530 млн) и Киргизия (+21,7% до $430 млн). 

Издание назвало одной из причин такого роста приток мигрантов из СНГ, особенно за счет организованного ввоза работников из Узбекистана и Таджикистана. Минтруд ранее сообщил, что заявки для въезда были оформлены на примерно 50 000 трудовых мигрантов. По данным МВД, за девять месяцев этого года поставили на учет 9,2 млн человек, а в 2020 г. — 7,5 млн. Также за этот период было оформлено вдвое больше патентов на работу — 1,6 млн, из них 542 000 получили граждане Таджикистана, 976 000 — Узбекистана. 

Такой вывод подтвердил руководитель платежной системы CONTACT Сергей Нестеров. Он рассказал, что из-за дефицита рабочей силы зарплаты мигрантов выросли и почти достигли уровня зарплат россиян, которые работают в тех же отраслях. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров добавил, что из-за смягчения ограничений по коронавирусу и резкого роста инфляционных ожиданий россиян и бизнеса значительно выросли темпы строительства, что привело к росту зарплат мигрантов. 

Директор «Золотая корона — денежные переводы» Иван Ситнов отметил, что доход трудовых мигрантов вырос и из-за инфляции. Глава «Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов» Виктор Достов рассказал, что сам рынок денежных переводов меняется: часть операций переходит из систем международных переводов в платежные системы банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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