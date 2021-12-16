Гендиректор VK Кириенко купил бумаги компании на 48 млн рублей
Новый гендиректор VK Владимир Кириенко 15 декабря приобрел 50 000 глобальных депозитарных расписок компании, торгующихся на Мосбирже и Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении VK.
Средняя цена ГДР на Мосбирже 15 декабря составила 962,37 руб. Таким образом, стоимость приобретенного пакета составила 48,1 млн руб.
Бумаги VK отреагировали ростом. По состоянию на 11:09 по мск, стоимость ГДР выросла на 3,89% — до 997,4 руб. за штуку, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Котировки компании перешли к росту впервые со 2 декабря на фоне новостей о смене акционеров и руководства. Всего, за месяц расписки потеряли в цене порядка 28%.
Кириенко был назначен гендиректором 13 декабря.
24 ноября Сбербанк завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). После этого 2 декабря USM Holdings Алишера Усманова, владеющая через «МФ технологии» 45% VK, продала весь свой пакет страховой компании «Согаз».
Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк – объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день Борис Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании.