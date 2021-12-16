Гендиректор VK Кириенко купил бумаги компании на 48 млн рублей

Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк – объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день Борис Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании.