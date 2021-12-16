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Финансы

Гендиректор VK Кириенко купил бумаги компании на 48 млн рублей

Ведомости

Новый гендиректор VK Владимир Кириенко 15 декабря приобрел 50 000 глобальных депозитарных расписок компании, торгующихся на Мосбирже и Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении VK. 

Средняя цена ГДР на Мосбирже 15 декабря составила 962,37 руб. Таким образом, стоимость приобретенного пакета составила 48,1 млн руб. 

Бумаги VK отреагировали ростом. По состоянию на 11:09 по мск, стоимость ГДР выросла на 3,89% — до 997,4 руб. за штуку, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже. 

Котировки компании перешли к росту впервые со 2 декабря на фоне новостей о смене акционеров и руководства. Всего, за месяц расписки потеряли в цене порядка 28%. 

Кириенко был назначен гендиректором 13 декабря. 

24 ноября Сбербанк завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). После этого 2 декабря USM Holdings Алишера Усманова, владеющая через «МФ технологии» 45% VK, продала весь свой пакет страховой компании «Согаз».

Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк – объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день Борис Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании. 

Ранее по теме: Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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