ЕЦБ свернет «пандемийную» программу выкупа активов к концу марта
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 16 декабря решил снизить в I квартале 2022 г. темпы выкупа чистых активов по экстренной программе Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).
Выкуп активов в рамках этой программы прекратится к концу марта, ее объем составит 1,85 трлн евро. При этом сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках этой программы будут продлены как минимум до конца 2024 г., следует из пресс-релиза ЕЦБ.
Во II квартале 2022-го регулятор ускорит c 20 млрд до 40 млрд евро в месяц выкуп в рамках запущенной ранее программы выкупа активов (APP). В III квартале на нее будет тратиться 30 млрд евро ежемесячно, а начиная с октября 2022-го и до тех пор, пока в этом не исчезнет необходимость, — 20 млрд евро.
Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. На этой отметке ставка находится с марта 2016-го. Ставка по депозитам осталась на уровне -0,5%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.
В ЕЦБ ожидают, что ключевые ставки сохранятся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% значительно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.