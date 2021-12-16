Газета
Финансы

ЕЦБ свернет «пандемийную» программу выкупа активов к концу марта

Ведомости

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании 16 декабря решил снизить в I квартале 2022 г. темпы выкупа чистых активов по экстренной программе Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).

Выкуп активов в рамках этой программы прекратится к концу марта, ее объем составит 1,85 трлн евро. При этом сроки реинвестирования поступлений от погашаемых облигаций в рамках этой программы будут продлены как минимум до конца 2024 г., следует из пресс-релиза ЕЦБ.

Во II квартале 2022-го регулятор ускорит c 20 млрд до 40 млрд евро в месяц выкуп в рамках запущенной ранее программы выкупа активов (APP). В III квартале на нее будет тратиться 30 млрд евро ежемесячно, а начиная с октября 2022-го и до тех пор, пока в этом не исчезнет необходимость, — 20 млрд евро.

Регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. На этой отметке ставка находится с марта 2016-го. Ставка по депозитам осталась на уровне -0,5%, ставка по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

В ЕЦБ ожидают, что ключевые ставки сохранятся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% значительно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Ранее по теме: Банк Англии резко повысил базовую ставку

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных