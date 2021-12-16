ЕЦБ свернет «пандемийную» программу выкупа активов к концу марта

Во II квартале 2022-го регулятор ускорит c 20 млрд до 40 млрд евро в месяц выкуп в рамках запущенной ранее программы выкупа активов (APP). В III квартале на нее будет тратиться 30 млрд евро ежемесячно, а начиная с октября 2022-го и до тех пор, пока в этом не исчезнет необходимость, — 20 млрд евро.