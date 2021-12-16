Газета
Финансы

Банк Англии резко повысил базовую ставку

Ведомости

Комитет по денежной политике Банка Англии (MPC) на сегодняшнем заседании повысил базовую учетную ставку сразу на 0,15 п. п. до 0,25%, следует из пресс-релиза регулятора.

Такое решение было принято на фоне роста потребительских цен в стране и в мире. По итогам ноября годовая инфляция в Великобритании составила 5,1% — это максимальное значение с сентября 2011 г., сообщила вчера Национальная статистическая служба (ONS). При этом целевой в государстве является показатель в 2%.

Банк Англии полагает, что инфляция останется на уровне примерно в 5% в течение большей части зимнего периода и достигнет пика приблизительно в 6% в апреле следующего года. В связи с этим регулятор видит необходимость повышения базовой учетной ставки.

«Комитет по-прежнему считает, что некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозируемого периода, вероятно, будет необходимо для устойчивого достижения целевого показателя инфляции в 2%» — сказано в пресс-релизе.

Регулятор также обратил внимание на риски, связанные с выявлением на юге Африки штамма коронавируса омикрон в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вариант инфекции, вероятно, присутствует уже в большинстве стран мира. Великобритания стала первым государством, где умер пациент с «омикроном». 13 декабря министр здравоохранения страны Саджид Джавид сказал, что в ближайшие 48 часов этот штамм станет доминирующим в Лондоне.

«Вариант омикрон создает риски снижения активности в начале 2022 года, хотя уровень его воздействия на спрос и предложение и, следовательно, на среднесрочное глобальное инфляционное давление, неясен», — указали в Банке Англии. Регулятор продолжит отслеживать дальнейшее развитие ситуации.

Сейчас базовая учетная ставка в Великобритании находится на уровне марта 2020 г. Так, на фоне первой волны пандемии коронавируса в мире регулятор резко снизил показатель до 0,1%. На этом уровне он оставался до сегодняшнего дня.

Ранее по теме: ФРС трижды повысит ключевую ставку в 2022 году и прекратит покупку облигаций в марте

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных