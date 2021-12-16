Банк Англии резко повысил базовую ставку

Регулятор также обратил внимание на риски, связанные с выявлением на юге Африки штамма коронавируса омикрон в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вариант инфекции, вероятно, присутствует уже в большинстве стран мира. Великобритания стала первым государством, где умер пациент с «омикроном». 13 декабря министр здравоохранения страны Саджид Джавид сказал, что в ближайшие 48 часов этот штамм станет доминирующим в Лондоне.