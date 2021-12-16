Банк Англии резко повысил базовую ставку
Комитет по денежной политике Банка Англии (MPC) на сегодняшнем заседании повысил базовую учетную ставку сразу на 0,15 п. п. до 0,25%, следует из пресс-релиза регулятора.
Такое решение было принято на фоне роста потребительских цен в стране и в мире. По итогам ноября годовая инфляция в Великобритании составила 5,1% — это максимальное значение с сентября 2011 г., сообщила вчера Национальная статистическая служба (ONS). При этом целевой в государстве является показатель в 2%.
Банк Англии полагает, что инфляция останется на уровне примерно в 5% в течение большей части зимнего периода и достигнет пика приблизительно в 6% в апреле следующего года. В связи с этим регулятор видит необходимость повышения базовой учетной ставки.
«Комитет по-прежнему считает, что некоторое умеренное ужесточение денежно-кредитной политики в течение прогнозируемого периода, вероятно, будет необходимо для устойчивого достижения целевого показателя инфляции в 2%» — сказано в пресс-релизе.
Регулятор также обратил внимание на риски, связанные с выявлением на юге Африки штамма коронавируса омикрон в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вариант инфекции, вероятно, присутствует уже в большинстве стран мира. Великобритания стала первым государством, где умер пациент с «омикроном». 13 декабря министр здравоохранения страны Саджид Джавид сказал, что в ближайшие 48 часов этот штамм станет доминирующим в Лондоне.
«Вариант омикрон создает риски снижения активности в начале 2022 года, хотя уровень его воздействия на спрос и предложение и, следовательно, на среднесрочное глобальное инфляционное давление, неясен», — указали в Банке Англии. Регулятор продолжит отслеживать дальнейшее развитие ситуации.
Сейчас базовая учетная ставка в Великобритании находится на уровне марта 2020 г. Так, на фоне первой волны пандемии коронавируса в мире регулятор резко снизил показатель до 0,1%. На этом уровне он оставался до сегодняшнего дня.