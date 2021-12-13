В Британии скончался первый инфицированный штаммом «омикрон»
В Великобритании зафиксировали первую в мире смерть пациента, зараженного «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщил в понедельник, 13 декабря, премьер-министр Борис Джонсон. До этого о гибели инцифированных новых штаммом не сообщалось.
«К сожалению, омикрон приводит к госпитализациям, и, к сожалению была подтверждена смерть по крайней мере одного пациента с «омикроном», — заявил Джонсон в ходе визита в одной из лондонских клиник (его слова приводит The Independent).
В связи с этой новостью следует «отложить в сторону» версию о том, что «омикрон»-штамм является менее опасной версией коронавируса, добавил британский премьер. По его словам, лучшее, что могут сделать граждане страны — это пройти ревакцинацию от коронавируса.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По состоянию на 9 декабря случаи заражения были выявлены в 63 странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса обнаружили 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами и потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека. Полученные данные свидетельствуют о том, что омикрон распространяется быстрее, чем доминирующий сейчас в мире штамм «дельта», сообщала ВОЗ со ссылкой на предварительные данные. Кроме того, в организации указали на риск «снижения эффективности вакцин в отношении инфицирования и распространения» этого штамма.
В России обнаружено 16 случаев заражения штаммом «омикрон» — все у россиян, вернувшихся в страну из ЮАР. С 8 декабря граждане, прибывшие из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Гонконга на территорию РФ, должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Кроме того, прибывающие из этих стран обязаны сдавать два ПЦР-теста: первый — в течение двух дней после прибытия, второй — спустя 10-12 дней.