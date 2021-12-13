ВОЗ сообщила о выявлении омикрон-штамма в 63 странах
Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 63 странах мира, сообщила Всемирная организация здравоохранения. У «омикрона» выявлено множество мутаций, однако пока до конца неизвестно, как они влияют на свойства вируса.
«По состоянию на 9 декабря 2021 г. случаи инфицирования людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ. Текущее понимание варианта Омикрона на основе последних данных, вероятно, будет развиваться по мере поступления большего количества данных», — говорится в сообщении ВОЗ.
По данным организации, мутации вируса могут потенциально помогать ему обходить иммунитет человека к коронавирусу и делать его более заразным. Полученные данные говорят о том, что омикрон распространяется быстрее, чем доминирующий в мире штамм «дельта». Пока неизвестно, связан ли быстрый темп распространения омикрона и его вероятная способность уклоняться от иммунитета с высоким уровнем вакцинации населения.
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России штамм омикрон выявили у двух человек, вернувшихся из ЮАР. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заразившиеся омикроном были вакцинированы и переносят заболевание в легкой форме.