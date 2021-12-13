ВОЗ сообщила о выявлении омикрон-штамма в 63 странах

По данным организации, мутации вируса могут потенциально помогать ему обходить иммунитет человека к коронавирусу и делать его более заразным. Полученные данные говорят о том, что омикрон распространяется быстрее, чем доминирующий в мире штамм «дельта». Пока неизвестно, связан ли быстрый темп распространения омикрона и его вероятная способность уклоняться от иммунитета с высоким уровнем вакцинации населения.