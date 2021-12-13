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ВОЗ сообщила о выявлении омикрон-штамма в 63 странах

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Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 63 странах мира, сообщила Всемирная организация здравоохранения. У «омикрона» выявлено множество мутаций, однако пока до конца неизвестно, как они влияют на свойства вируса.

«По состоянию на 9 декабря 2021 г. случаи инфицирования людей этим вариантом были выявлены в 63 странах во всех шести регионах ВОЗ. Текущее понимание варианта Омикрона на основе последних данных, вероятно, будет развиваться по мере поступления большего количества данных», — говорится в сообщении ВОЗ. 

По данным организации, мутации вируса могут потенциально помогать ему обходить иммунитет человека к коронавирусу и делать его более заразным. Полученные данные говорят о том, что омикрон распространяется быстрее, чем доминирующий в мире штамм «дельта». Пока неизвестно, связан ли быстрый темп распространения омикрона и его вероятная способность уклоняться от иммунитета с высоким уровнем вакцинации населения. 

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России штамм омикрон выявили у двух человек, вернувшихся из ЮАР. Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заразившиеся омикроном были вакцинированы и переносят заболевание в легкой форме. 

Ранее по теме: Гинцбург сообщил, что заболевшие «омикрон»-штаммом россияне были привиты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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