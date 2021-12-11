Гинцбург сообщил, что заболевшие «омикрон»-штаммом россияне были привиты
Двое россиян, у которых после возвращения из ЮАР выявили штамм коронавируса «омикрон», были вакцинированы от COVID-19. Они легко переносят заболевание, рассказал «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — сказал Гинцбург.
По его словам, специалистам уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса, но менять существующую вакцину пока нет необходимости.
Заявления, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» протекает легко, безответственны, заболевание протекает в легкой форме у вакцинированных пациентов, заявил ранее замдиректора научного Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, пока рано делать выводы о течении заболевания на тех выборках, которые сейчас есть. Результаты анализов людей, которые возвращаются в Россию из ЮАР, говорят о том, что «омикрон» выявляется у людей с иммунитетом к коронавирусу.
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения омикроном — у граждан, вернувшихся из ЮАР.
Правительство России полностью запретило въезд в страну гражданам девяти стран Африки и Гонконга, отменив существовавшие ранее исключения для дипломатов и других категорий граждан.