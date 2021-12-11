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Гинцбург сообщил, что заболевшие «омикрон»-штаммом россияне были привиты

Ведомости

Двое россиян, у которых после возвращения из ЮАР выявили штамм коронавируса «омикрон», были вакцинированы от COVID-19. Они легко переносят заболевание, рассказал «РИА Новости» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — сказал Гинцбург.

По его словам, специалистам уже удалось собрать конструкцию вакцины против нового варианта вируса, но менять существующую вакцину пока нет необходимости.

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Заявления, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» протекает легко, безответственны, заболевание протекает в легкой форме у вакцинированных пациентов, заявил ранее замдиректора научного Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, пока рано делать выводы о течении заболевания на тех выборках, которые сейчас есть. Результаты анализов людей, которые возвращаются в Россию из ЮАР, говорят о том, что «омикрон» выявляется у людей с иммунитетом к коронавирусу.

«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По последним данным ВОЗ, «омикрон» обнаружили в 57 странах мира. В России зарегистрировали два случая заражения омикроном — у граждан, вернувшихся из ЮАР.

Правительство России полностью запретило въезд в страну гражданам девяти стран Африки и Гонконга, отменив существовавшие ранее исключения для дипломатов и других категорий граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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