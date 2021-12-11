Гинцбург сообщил, что заболевшие «омикрон»-штаммом россияне были привиты

Заявления, что заражение штаммом коронавируса «омикрон» протекает легко, безответственны, заболевание протекает в легкой форме у вакцинированных пациентов, заявил ранее замдиректора научного Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, пока рано делать выводы о течении заболевания на тех выборках, которые сейчас есть. Результаты анализов людей, которые возвращаются в Россию из ЮАР, говорят о том, что «омикрон» выявляется у людей с иммунитетом к коронавирусу.