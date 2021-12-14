Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 77 странах мира
Штамм коронавируса «омикрон», выявленный на юге Африки в первой декаде ноября, на сегодняшний день нашли в 77 странах мира, заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Трансляция выступления велась на Youtube-канале ВОЗ.
«77 стран на данный момент сообщили о выявлении случаев заражения «омикроном». Реальность такова, что «омикрон», возможно, уже есть в большинстве государств, даже если он еще не обнаружен», — сказал он.
Гебреисус отметил, что «омикрон» распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают», считая, что он вызывает более легкое течение COVID-19, добавил директор.
«Даже если омикрон действительно вызовет менее тяжелое заболевание, огромное количество случаев может снова сокрушить неподготовленные системы здравоохранения», — предупредил глава ВОЗ.
По данным организации, «омикрон» несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции. Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на мировых экспертов сообщила, что человек с этим вариантов вируса способен заразить еще трех.
В России первые два случая заражения «омикроном» обнаружили 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас таковых уже 16. Все они находятся в обсерваторах Подмосковья.