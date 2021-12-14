Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 77 странах мира

По данным организации, «омикрон» несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции. Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на мировых экспертов сообщила, что человек с этим вариантов вируса способен заразить еще трех.