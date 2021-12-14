Газета
Общество

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 77 странах мира

Ведомости

Штамм коронавируса «омикрон», выявленный на юге Африки в первой декаде ноября, на сегодняшний день нашли в 77 странах мира, заявил на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Трансляция выступления велась на Youtube-канале ВОЗ.

«77 стран на данный момент сообщили о выявлении случаев заражения «омикроном». Реальность такова, что «омикрон», возможно, уже есть в большинстве государств, даже если он еще не обнаружен», — сказал он.

Гебреисус отметил, что «омикрон» распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают», считая, что он вызывает более легкое течение COVID-19, добавил директор.

«Даже если омикрон действительно вызовет менее тяжелое заболевание, огромное количество случаев может снова сокрушить неподготовленные системы здравоохранения», — предупредил глава ВОЗ.

По данным организации, «омикрон» несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее штаммы коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции. Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на мировых экспертов сообщила, что человек с этим вариантов вируса способен заразить еще трех.

В России первые два случая заражения «омикроном» обнаружили 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас таковых уже 16. Все они находятся в обсерваторах Подмосковья.

Ранее по теме: Голикова заявила о возможности человека с «омикроном» заразить трех людей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных