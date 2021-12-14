Голикова заявила о возможности человека с «омикроном» заразить трех людей

«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом «омикрон» может заразить 3–3,5 человека, в то время как по варианту «дельта» (штамм, выявленный в Индии ранее, сейчас является доминирующим в России. — Прим. ред.) этот показатель составлял 0,8», — сказала она.