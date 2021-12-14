Газета
Общество

Голикова заявила о возможности человека с «омикроном» заразить трех людей

Ведомости

Один житель ЮАР со штаммом коронавируса «омикрон» способен заразить трех людей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом «омикрон» может заразить 3–3,5 человека, в то время как по варианту «дельта» (штамм, выявленный в Индии ранее, сейчас является доминирующим в России. — Прим. ред.) этот показатель составлял 0,8», — сказала она.

Она напомнила, что в обсерваторах Московской области на данный момент находятся 177 россиян, вернувшихся из ЮАР и других южноафриканских государств. У 16 из этих людей, то есть более чем у 10%, выявили «омикрон».

«Это свидетельствует о достаточно высокой контагиозности этого штамма и, как следствие, необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея в виду наступающие новогодние праздники», — отметила вице-премьер.

Голикова добавила, что Россия не застрахована от распространения «омикрона» на фоне грядущих праздников и связанных с ними путешествий населения за рубеж. О риске роста заболеваемости COVID-19 в стране после Нового года она предупредила еще вчера.

Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции.

По словам Голиковой, на сегодняшний день «омикрон» найден в 74 странах мира. В России этот штамм впервые выявили 6 декабря. Сегодня ВОЗ сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за нового варианта вируса.

Ранее по теме: Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после Нового года

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных