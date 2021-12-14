Голикова заявила о возможности человека с «омикроном» заразить трех людей
Один житель ЮАР со штаммом коронавируса «омикрон» способен заразить трех людей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
«По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом «омикрон» может заразить 3–3,5 человека, в то время как по варианту «дельта» (штамм, выявленный в Индии ранее, сейчас является доминирующим в России. — Прим. ред.) этот показатель составлял 0,8», — сказала она.
Она напомнила, что в обсерваторах Московской области на данный момент находятся 177 россиян, вернувшихся из ЮАР и других южноафриканских государств. У 16 из этих людей, то есть более чем у 10%, выявили «омикрон».
«Это свидетельствует о достаточно высокой контагиозности этого штамма и, как следствие, необходимости продолжения ограничительных мероприятий, имея в виду наступающие новогодние праздники», — отметила вице-премьер.
Голикова добавила, что Россия не застрахована от распространения «омикрона» на фоне грядущих праздников и связанных с ними путешествий населения за рубеж. О риске роста заболеваемости COVID-19 в стране после Нового года она предупредила еще вчера.
Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции.
По словам Голиковой, на сегодняшний день «омикрон» найден в 74 странах мира. В России этот штамм впервые выявили 6 декабря. Сегодня ВОЗ сообщила, что ждет роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 и смертей от него из-за нового варианта вируса.