Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после Нового года
Рост заболеваемости COVID-19 может наблюдаться в России после новогодних праздников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи фракций Госдумы с представителями правительства.
«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться, будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания, сейчас сказать сложно», — сказала она (цитата по ТАСС).
Голикова пояснила, что перед праздниками люди хотят отдохнуть и поздравить друг друга, поэтому ограничительные меры по коронавирусу «уходят на второй план». Ввиду этого правительство призывает региональные власти «не расслабляться» и не ослаблять действующие меры, чтобы не допустить распространения инфекции.
Необходимо исходить из того, что Россия не может полностью закрыть границы из-за большого числа «трансграничных перетоков», отметила вице-премьер. Она добавила, что в новогодние праздники некоторые жители страны отправятся отдыхать за границу.
Голикова также предупредила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться из-за распространения штамма «омикрон», обнаруженного на юге Африки в первой декаде ноября. Пока в стране зафиксировано 16 случаев заражения этим вариантом инфекции.
1 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что гражданам нужно внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, так как на фоне эпидемиологической ситуации на повестке может вновь появиться вопрос о возвращении из-за рубежа. По словам Матвиенко, в настоящий момент сложно планировать что-либо даже на месяц вперед. Спикер верхней палаты парламента рекомендовала лицам старше 60 лет воздержаться от любых поездок, назвав это небезопасным.