Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после Нового года

«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться, будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания, сейчас сказать сложно», — сказала она (цитата по ТАСС).