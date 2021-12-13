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Голикова допустила рост заболеваемости COVID-19 в России после Нового года

Ведомости

Рост заболеваемости COVID-19 может наблюдаться в России после новогодних праздников, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи фракций Госдумы с представителями правительства.

«Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться, будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания, сейчас сказать сложно», — сказала она (цитата по ТАСС).

Голикова пояснила, что перед праздниками люди хотят отдохнуть и поздравить друг друга, поэтому ограничительные меры по коронавирусу «уходят на второй план». Ввиду этого правительство призывает региональные власти «не расслабляться» и не ослаблять действующие меры, чтобы не допустить распространения инфекции. 

Необходимо исходить из того, что Россия не может полностью закрыть границы из-за большого числа «трансграничных перетоков», отметила вице-премьер. Она добавила, что в новогодние праздники некоторые жители страны отправятся отдыхать за границу.

Голикова также предупредила, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в России может ухудшиться из-за распространения штамма «омикрон», обнаруженного на юге Африки в первой декаде ноября. Пока в стране зафиксировано 16 случаев заражения этим вариантом инфекции. 

1 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что гражданам нужно внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, так как на фоне эпидемиологической ситуации на повестке может вновь появиться вопрос о возвращении из-за рубежа. По словам Матвиенко, в настоящий момент сложно планировать что-либо даже на месяц вперед. Спикер верхней палаты парламента рекомендовала лицам старше 60 лет воздержаться от любых поездок, назвав это небезопасным. 

Ранее по теме: Матвиенко предупредила о «больших рисках» для выезжающих за границу в Новый год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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