Матвиенко предупредила о «больших рисках» для выезжающих за границу в Новый год

«Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие, мы не знаем, что произойдет через неделю, через две», — сказала она, отвечая на вопрос о планировании отпуска в новогодние праздники на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» (цитата по ТАСС).