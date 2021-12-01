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Матвиенко предупредила о «больших рисках» для выезжающих за границу в Новый год

Ведомости

Ввиду эпидемиологической ситуации вопрос о возвращении в Россию граждан, находящихся за границей, может снова «встать в повестку», поэтому следует внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие, мы не знаем, что произойдет через неделю, через две», — сказала она, отвечая на вопрос о планировании отпуска в новогодние праздники на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» (цитата по ТАСС).

По словам Матвиенко, в настоящий момент сложно планировать что-либо даже на месяц вперед. Она обратила внимание на то, что ряд стран уже закрыл въезд и ввел ограничения из-за нового варианта инфекции. 

«В любом случае могут быть ограничения по дополнительному карантину, самоизоляции и так далее. Поэтому нужно очень осторожно и ответственно подойти к принятию решений, где провести новогодние каникулы», — отметила спикер Совфеда.

Она рекомендовала гражданам внимательно следить за тем, куда сейчас можно ездить, а куда — нет. При этом людям старше 60 лет Матвиенко посоветовала воздержаться от любых поездок, назвав это небезопасным. 

Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, заявила вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

С 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в Россию для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге. Также в России введут 14-дневный карантин для граждан, прибывающих из стран с высоким риском заражения «омикроном».

Ранее по теме: В России введут двухнедельный карантин для прибывающих из стран со штаммом «омикрон»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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