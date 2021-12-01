Матвиенко предупредила о «больших рисках» для выезжающих за границу в Новый год
Ввиду эпидемиологической ситуации вопрос о возвращении в Россию граждан, находящихся за границей, может снова «встать в повестку», поэтому следует внимательно отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги. Риски большие, мы не знаем, что произойдет через неделю, через две», — сказала она, отвечая на вопрос о планировании отпуска в новогодние праздники на фоне появления нового штамма коронавируса «омикрон» (цитата по ТАСС).
По словам Матвиенко, в настоящий момент сложно планировать что-либо даже на месяц вперед. Она обратила внимание на то, что ряд стран уже закрыл въезд и ввел ограничения из-за нового варианта инфекции.
«В любом случае могут быть ограничения по дополнительному карантину, самоизоляции и так далее. Поэтому нужно очень осторожно и ответственно подойти к принятию решений, где провести новогодние каникулы», — отметила спикер Совфеда.
Она рекомендовала гражданам внимательно следить за тем, куда сейчас можно ездить, а куда — нет. При этом людям старше 60 лет Матвиенко посоветовала воздержаться от любых поездок, назвав это небезопасным.
Штамм «омикрон» был обнаружен в Южной Африке в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, заявила вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова.
С 28 ноября Роспотребнадзор ограничил въезд в Россию для иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге. Также в России введут 14-дневный карантин для граждан, прибывающих из стран с высоким риском заражения «омикроном».