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Общество

Россия ограничит въезд из стран Африки из-за нового штамма коронавируса

Ведомости

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с полуночи 28 ноября ограничит въезд в Россию иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге. Решение было принято из-за обнаружения там нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Роспотребнадзор и Минтранс должны будут организовать экспресс-тестирование на коронавирус россиян и иностранцев, которые приезжают из перечисленных стран и из Китая, Израиля, Великобритании. Ограничения на авиасообщение с Танзанией продлевается до 1 февраля 2022 г. включительно.

«В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител», — сообщили в оперштабе.

Там добавили, что ситуация тщательно изучается и окончательные выводы пока делать рано. В России новый штамм пока не обнаружен. Тест-системы, которые применяются в стране, могут выявить новый вариант вируса. «Ситуация находится на контроле оперативного штаба. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры», — заявили в штабе.

О выявленном в Ботсване новом штамме коронавируса, который может получить название «ню», 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.

Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове сообщила, что сегодня организация проведет совещание из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Выход на сцену нового штамма может привести к очередным ограничениям на путешествия — так, Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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