Россия ограничит въезд из стран Африки из-за нового штамма коронавируса
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с полуночи 28 ноября ограничит въезд в Россию иностранцев, которые живут или за последние 10 дней были в ЮАР, Ботсване, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбике, на Мадагаскаре, в Эсватини, Танзании и Гонконге. Решение было принято из-за обнаружения там нового штамма коронавируса B.1.1.529.
Роспотребнадзор и Минтранс должны будут организовать экспресс-тестирование на коронавирус россиян и иностранцев, которые приезжают из перечисленных стран и из Китая, Израиля, Великобритании. Ограничения на авиасообщение с Танзанией продлевается до 1 февраля 2022 г. включительно.
«В ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2 (B.1.1.529). По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител», — сообщили в оперштабе.
Там добавили, что ситуация тщательно изучается и окончательные выводы пока делать рано. В России новый штамм пока не обнаружен. Тест-системы, которые применяются в стране, могут выявить новый вариант вируса. «Ситуация находится на контроле оперативного штаба. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры», — заявили в штабе.
О выявленном в Ботсване новом штамме коронавируса, который может получить название «ню», 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что он содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные варианты вируса. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам, отмечали опрошенные эксперты.
Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове сообщила, что сегодня организация проведет совещание из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529.
Выход на сцену нового штамма может привести к очередным ограничениям на путешествия — так, Великобритания и Израиль уже запретили полеты в страны Южной Африки, где был выявлен вирус. Подобные ограничения могут принять и в ЕС по рекомендации Еврокомиссии.