ЕК допустила распространение нового штамма COVID-19 по миру за несколько месяцев

Отличительная особенность B.1.1.529 — большое количество мутаций S-белка, с помощью которого коронавирус входит в клетки тела. Несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами, что может сделать новый штамм более устойчивым к действию существующих вакцин. По мнению ученых, уровень мутаций мог быть спровоцирован в организме пациента с ослабленным иммунитетом (например, больного ВИЧ или СПИД), который не смог побороть вирус. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время решат, к какой группе его отнести — к вариантам, вызывающим обеспокоенность или же вызывающим интерес. Для определения заразности B.1.1.529 потребуется несколько недель.