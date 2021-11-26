ЕК допустила распространение нового штамма COVID-19 по миру за несколько месяцев
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 может оказаться очень заразным, предупредила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые варианты коронавируса могут распространиться по миру в течение нескольких месяцев.
«Мы очень серьезно относимся к новостям о новом сильно мутировавшем варианте коронавируса. Мы знаем, что мутации могут приводить к появлению и распространению еще более тревожных вариантов вируса, которые могут распространиться по всему миру в течение нескольких месяцев. Сейчас важно, чтобы все мы в Европе действовали очень быстро, решительно и сплоченно», — сказала она в видеообращении.
Еврокомиссия рекомендовала странам — членам ЕС временно приостановить авиасообщение с Южной Африкой, где впервые был обнаружен новый вариант вируса. «Путешественники, возвращающиеся из этих регионов, должны следовать строгим правилам карантина», — добавила глава ЕК.
Чиновница заявила, что обсуждала возникновение нового штамма с учеными и производителями вакцин, которые поддержали ограничение на путешествия, и напомнила о необходимости вакцинироваться и соблюдать меры по профилактике распространения коронавируса.
О новом «африканском» варианте коронавируса B.1.1.529, который может получить название «ню», стало известно на этой неделе. Впервые он был внесен в базы данных 11 ноября. Первый случай заражения был зарегистрирован в Ботсване, впоследствии 77 случаев обнаружили в ЮАР, о зараженных туристах сообщали в Израиле и Гонконге. В Европе первый случай заболевания новым штаммом обнаружили в Бельгии.
Ряд правительств ввели ограничения на авиасообщение с Ботсваной и некоторыми соседними странами, включая ЮАР, Лесото, Эсватини, Ботсвану и Намибию. Среди таких государств — как европейские (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Чехия), так и азиатские (Израиль, Малайзия, Сингапур и Япония). В России о случаях заражения B.1.1.529 пока не сообщалось. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, российскую вакцину «Спутник V» можно модифицировать под новый штамм.
Отличительная особенность B.1.1.529 — большое количество мутаций S-белка, с помощью которого коронавирус входит в клетки тела. Несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами, что может сделать новый штамм более устойчивым к действию существующих вакцин. По мнению ученых, уровень мутаций мог быть спровоцирован в организме пациента с ослабленным иммунитетом (например, больного ВИЧ или СПИД), который не смог побороть вирус. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в ближайшее время решат, к какой группе его отнести — к вариантам, вызывающим обеспокоенность или же вызывающим интерес. Для определения заразности B.1.1.529 потребуется несколько недель.