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В Европе обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса B.1.1.529

Ведомости

Первый официально подтвержденный случай заболевания новым «африканским» штаммом коронавируса был зарегистрирован в Бельгии, сообщил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук.

По словам министра, вирус был выявлен у женщины, вернувшейся в Бельгию из неназванной страны. «Я бы хотел повторить, что это подозрительный вариант [коронавируса], но мы не знаем, является ли он очень опасным», — сказал министр в эфире телеканала LN24. 

О новом варианте коронавируса B.1.1.529, который может получить название «ню», стало известно на этой неделе. Впервые он был внесен в базы данных 11 ноября. Первый случай заражения был зарегистрирован в Ботсване, впоследствии 77 случаев обнаружили в ЮАР, о зараженных туристах сообщали в Израиле и Гонконге.

Отличительная особенность B.1.1.529 — большое количество мутаций S-белка, с помощью которого коронавирус входит в клетки тела. Несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами, что может сделать новый штамм более устойчивым к действию существующих вакцин. По мнению ученых, уровень мутаций мог быть спровоцирован в организме пациента с ослабленным иммунитетом (например, больного ВИЧ или СПИД), который не смог побороть вирус. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит чрезвычайное совещание, на котором обсудит новый штамм. Эксперты ВОЗ в ближайшее время решат, к какой группе его отнести — к вызывающим обеспокоенность или же вызывающим интерес вариантам. Для определения заразности B.1.1.529 потребуется несколько недель.

С 26 ноября Великобритания внесла в список запрещенных для посещения своими гражданами стран ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибию. Израиль ввел аналогичные ограничения в отношении Мозамбика, помимо шести перечисленных стран. Позже ограничения на авиасообщение с регионом ввели Франция, Германия, Италия, Чехия, Япония, Сингапур и Малайзия. Еврокомиссия также предложит ЕС приостановить авиасообщение с Южной Африкой, заявила глава ведомства Урсула фон дер Ляйен.

Ранее по теме: ВОЗ созовет совещание из-за «ботсванского» штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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