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Общество

ЕС может запретить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19

Ведомости

Европейская комиссия предложит Евросоюзу приостановить полеты из южной части Африки после того, как там был выявлен новый штамм коронавируса с большим числом мутаций. Об этом заявила в пятницу, 26 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европейская комиссия предложит в тесной координации с государствами — членами [ЕС] активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона Южной Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения», — написала она в Twitter.

Штамм B.1.1.529, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов коронавируса, включая доминирующую сейчас «дельту», был впервые обнаружен в Ботсване, затем его выявили в соседней Южно-Африканской Республике и в карантинном отеле в Гонконге. В пятницу о первом случае инфицирования новым штаммом также сообщили в Израиле — по данным местного Минздрава, вирусом заразился вернувшийся из Малави гражданин страны. В России случаев заражения штаммом B.1.1.529 пока не обнаружено.

У варианта B.1.1.529 начитывается 32 мутации в спайковом белке — больше, чем у любого другого известного штамма. Большое количество мутаций позволяет допустить, что вирус развился у пациента с ослабленным иммунитетом — например, больного ВИЧ или СПИД. Предположительно, он распространяется быстрее предыдущим штаммов и и в меньшей степени подвержен действию существующих вакцин. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения в пятницу созовет чрезвычайную встречу, на которой обсудит новый штамм. 

С полудня 26 ноября Великобритания внесла в список запрещенных для посещения своими гражданами стран ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибию. Израиль ввел аналогичные ограничения в отношении Мозамбика, помимо шести перечисленных стран.

Ранее по теме: Британия запретила поездки в шесть стран Африки из-за нового штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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