ЕС может запретить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19

Штамм B.1.1.529, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов коронавируса, включая доминирующую сейчас «дельту», был впервые обнаружен в Ботсване, затем его выявили в соседней Южно-Африканской Республике и в карантинном отеле в Гонконге. В пятницу о первом случае инфицирования новым штаммом также сообщили в Израиле — по данным местного Минздрава, вирусом заразился вернувшийся из Малави гражданин страны. В России случаев заражения штаммом B.1.1.529 пока не обнаружено.