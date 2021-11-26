ЕС может запретить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма COVID-19
Европейская комиссия предложит Евросоюзу приостановить полеты из южной части Африки после того, как там был выявлен новый штамм коронавируса с большим числом мутаций. Об этом заявила в пятницу, 26 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Европейская комиссия предложит в тесной координации с государствами — членами [ЕС] активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона Южной Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения», — написала она в Twitter.
Штамм B.1.1.529, который потенциально может быть опаснее всех других вариантов коронавируса, включая доминирующую сейчас «дельту», был впервые обнаружен в Ботсване, затем его выявили в соседней Южно-Африканской Республике и в карантинном отеле в Гонконге. В пятницу о первом случае инфицирования новым штаммом также сообщили в Израиле — по данным местного Минздрава, вирусом заразился вернувшийся из Малави гражданин страны. В России случаев заражения штаммом B.1.1.529 пока не обнаружено.
У варианта B.1.1.529 начитывается 32 мутации в спайковом белке — больше, чем у любого другого известного штамма. Большое количество мутаций позволяет допустить, что вирус развился у пациента с ослабленным иммунитетом — например, больного ВИЧ или СПИД. Предположительно, он распространяется быстрее предыдущим штаммов и и в меньшей степени подвержен действию существующих вакцин. По данным газеты Financial Times, Всемирная организация здравоохранения в пятницу созовет чрезвычайную встречу, на которой обсудит новый штамм.
С полудня 26 ноября Великобритания внесла в список запрещенных для посещения своими гражданами стран ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве и Намибию. Израиль ввел аналогичные ограничения в отношении Мозамбика, помимо шести перечисленных стран.