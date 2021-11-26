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Британия запретила поездки в шесть стран Африки из-за нового штамма коронавируса

Ведомости

Великобритания с 12:00 26 ноября по 4:00 28 ноября запретила прямые коммерческие и частные рейсы в ЮАР, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Намибию и Зимбабве после обнаружения в данном регионе африканского континента нового штамма коронавируса B.1.1.529, сообщается на сайте правительства страны. С 12:00 26 ноября эти государства внесены в «красный лист» по уровню опасности. 

Лицам, прибывшим в Великобританию из указанных стран в данный промежуток времени, нужно заполнить специальную форму, соблюдать карантин и сдать ПЦР-тесты, уточнили власти.

Аналогичные меры может принять и Израиль. Премьер–министр страны Нафтали Беннетт принял рекомендацию местного Министерства здравоохранения определить государства Южной Африки как «красные». Кроме того, он поручил немедленно провести оценку прекращения авиасообщения с этими странами или реализации других мер по предотвращению распространения нового варианта коронавируса в Израиле, говорится на сайте премьер-министра. 

Об обнаружении в Ботсване нового штамма коронавируса, который может получить название «ню», 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что данный вариант инфекции нашли еще в двух странах мира. Пока эксперты не знают, насколько опасен B.1.1.529.

Тем не менее этот вариант содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные штаммы. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам. В то же время некоторые ученые считают, что большое число мутаций делает новый вариант «нестабильным» и не способным к широкому распространению. Вчера технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что штамм пока изучается и оснований для тревоги нет.

Ранее по теме: В Великобритании рассказали о появлении нового опасного штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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