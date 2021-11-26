Британия запретила поездки в шесть стран Африки из-за нового штамма коронавируса

Тем не менее этот вариант содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные штаммы. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам. В то же время некоторые ученые считают, что большое число мутаций делает новый вариант «нестабильным» и не способным к широкому распространению. Вчера технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что штамм пока изучается и оснований для тревоги нет.