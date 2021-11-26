Британия запретила поездки в шесть стран Африки из-за нового штамма коронавируса
Великобритания с 12:00 26 ноября по 4:00 28 ноября запретила прямые коммерческие и частные рейсы в ЮАР, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Намибию и Зимбабве после обнаружения в данном регионе африканского континента нового штамма коронавируса B.1.1.529, сообщается на сайте правительства страны. С 12:00 26 ноября эти государства внесены в «красный лист» по уровню опасности.
Лицам, прибывшим в Великобританию из указанных стран в данный промежуток времени, нужно заполнить специальную форму, соблюдать карантин и сдать ПЦР-тесты, уточнили власти.
Аналогичные меры может принять и Израиль. Премьер–министр страны Нафтали Беннетт принял рекомендацию местного Министерства здравоохранения определить государства Южной Африки как «красные». Кроме того, он поручил немедленно провести оценку прекращения авиасообщения с этими странами или реализации других мер по предотвращению распространения нового варианта коронавируса в Израиле, говорится на сайте премьер-министра.
Об обнаружении в Ботсване нового штамма коронавируса, который может получить название «ню», 24 ноября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на британских ученых. Отмечалось, что данный вариант инфекции нашли еще в двух странах мира. Пока эксперты не знают, насколько опасен B.1.1.529.
Тем не менее этот вариант содержит 32 мутации — больше, чем все ранее изученные штаммы. Потенциально это делает его самым опасным за все время и устойчивым к антителам и вакцинам. В то же время некоторые ученые считают, что большое число мутаций делает новый вариант «нестабильным» и не способным к широкому распространению. Вчера технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что штамм пока изучается и оснований для тревоги нет.