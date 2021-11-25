ВОЗ не видит оснований для тревоги из-за нового штамма коронавируса в Южной Африке

«Сейчас у нас нет причин для тревоги, однако нам еще предстоит определить, что все это значит», — сказала она. По словам Ван Керкхове, на данный момент в ВОЗ «мало что знают об этом штамме». «Знаем, что он много мутирует. Опасаемся, что это может повлиять на то, как ведет себя вирус», — сказал она, добавив, что в скором времени эксперты ВОЗ проведут собрание, чтобы обсудить этот вариант коронавируса.