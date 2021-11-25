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ВОЗ не видит оснований для тревоги из-за нового штамма коронавируса в Южной Африке

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока собирают информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженного в Южноафриканской республике (ЮАР) и не видят оснований для тревоги. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове, пишет «Интерфакс». 

«Сейчас у нас нет причин для тревоги, однако нам еще предстоит определить, что все это значит», — сказала она. По словам Ван Керкхове, на данный момент в ВОЗ «мало что знают об этом штамме». «Знаем, что он много мутирует. Опасаемся, что это может повлиять на то, как ведет себя вирус», — сказал она, добавив, что в скором времени эксперты ВОЗ проведут собрание, чтобы обсудить этот вариант коронавируса.

24 ноября Daily Mail сообщило, что британские ученые выявили новый штамм коронавируса, который может оказаться заразнее всех ныне известных. На данный момент штамм обнаружили в трех странах мира. Предполагается, что он появился в Ботсване и может получить название «ню». Штамм содержит в себе 32 мутации, обладает высокой трансмиссивностью и потенциально устойчив к вакцинам. По словам генетика из Университетского колледжа Лондона, профессора Франсуа Баллу, этот вариант вируса мог впервые возникнуть у пациента с ослабленным иммунитетом и недиагностированным СПИДом.

По словам экспертов, у людей с ослабленной иммунной системой инфекции могут сохраняться месяцами, потому что их организм не в состоянии бороться с вирусами. Это дает последним время мутировать и научиться «обходить» защиту, в том числе антитела.

Ранее по теме: В Великобритании рассказали о появлении нового опасного штамма коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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