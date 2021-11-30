В России введут двухнедельный карантин для прибывающих из стран со штаммом «омикрон»
Граждане, возвращающиеся в Россию из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», должны будут пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан», — сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Мера распространится на граждан, прибывающих в Россию из стран, с которыми не было возобновлено регулярное сообщение.
Попова добавила, что в российских аэропортах организовано бесплатное тестирование для прибывающих из стран, которые находятся в зоне риска по заражению новым штаммом — прежде всего из ЮАР, КНР, Великобритании и других стран, объявивших об обнаружении новой мутации коронавируса.
Новый штамм коронавируса «омикрон», также известный как B.1.1.529, был обнаружен в ноябре в Южной Африке. Он отличается большим количеством мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток организма. Ученые предполагают, что этот вирус может быть более устойчивым к вакцинам и более заразным, чем ранее известные варианты.
27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма — по его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой. Всемирная организация здравоохранения также оценивает общий риск, связанный с новым вариантом коронавируса, как очень высокий.