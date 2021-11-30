В России введут двухнедельный карантин для прибывающих из стран со штаммом «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон», также известный как B.1.1.529, был обнаружен в ноябре в Южной Африке. Он отличается большим количеством мутаций в S-белке, который необходим патогену для заражения клеток организма. Ученые предполагают, что этот вирус может быть более устойчивым к вакцинам и более заразным, чем ранее известные варианты.